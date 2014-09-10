苹果行动支付服务将向银行收取费用--彭博

路透9月10日 - 彭博引述知情人士报导指出，凡是消费者使用苹果(AAPL.O)的iPhone手机进行消费，苹果将为每笔消费向银行收取费用，在日益成长的行动支付市场分一杯羹。

苹果周二发表一款手表、两款大尺寸iPhone及行动支付服务Apple Pay。

新款iPhones带有这项支付服务，服务下个月于美国启用，用户可在商店刷手机购物，而不必使用信用卡或借记卡。

报导称，根据苹果与各银行分别达成的协议，苹果将为每项交易收取费用。

这项新服务赶上美国行动支付市场即将大幅成长的时机：Forrester Research预测，美国行动支付金额将在2017年达到900亿美元，较2012年成长48%。(完)

(编译 蔡美珍；审校 郑茵)

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