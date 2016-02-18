苹果在中国推出移动支付服务 叫阵本地网络巨头

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京2月18日 - 美国苹果(AAPL.O)周四在中国推出移动支付系统，希望能够吸引该国数亿手机用户转用新服务。
“我们认为中国可能成为Apple Pay的最大市场，”Apple Pay副总裁Jennifer Bailey在北京接受路透访问时称。
中国工商银行(601398.SS)等中资银行已于本周稍早表示，消费者将可从周四开始使用Apple Pay服务。
不过截止目前，Apple Pay在中国的推进并不轻松；中国是苹果推出此项服务的第五个市场。就算在美国本土市场，苹果也面对着来自零售商的质疑。
想打入中国市场绝非易事。
“只有在用户体验可大幅改善的情况下，人们才会改用其他手机应用。它(苹果)一定要有比安全性或者便捷性略有改善更多的东西才行，”Marbridge Consulting创始人Mark Natkin称。
大中华区是苹果以营收计算的第二大市场，也是全球最大手机市场。根据中国互联网络信息中心的数据，截至2015年底，大中华区已有3.58亿人通过手机购买商品与服务，超过美国总人口。
这其中大多数人使用的支付服务是腾讯(0700.HK)旗下的微信支付，以及阿里巴巴(BABA.N)旗下的支付宝。(完)
(编译 徐文焰；审校 戴素萍)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)