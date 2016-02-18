苹果在中国推出移动支付服务 叫阵本地网络巨头

路透北京2月18日 - 美国苹果(AAPL.O)周四在中国推出移动支付系统，希望能够吸引该国数亿手机用户转用新服务。

“我们认为中国可能成为Apple Pay的最大市场，”Apple Pay副总裁Jennifer Bailey在北京接受路透访问时称。

中国工商银行(601398.SS)等中资银行已于本周稍早表示，消费者将可从周四开始使用Apple Pay服务。

不过截止目前，Apple Pay在中国的推进并不轻松；中国是苹果推出此项服务的第五个市场。就算在美国本土市场，苹果也面对着来自零售商的质疑。

想打入中国市场绝非易事。

“只有在用户体验可大幅改善的情况下，人们才会改用其他手机应用。它(苹果)一定要有比安全性或者便捷性略有改善更多的东西才行，”Marbridge Consulting创始人Mark Natkin称。

大中华区是苹果以营收计算的第二大市场，也是全球最大手机市场。根据中国互联网络信息中心的数据，截至2015年底，大中华区已有3.58亿人通过手机购买商品与服务，超过美国总人口。

这其中大多数人使用的支付服务是腾讯(0700.HK)旗下的微信支付，以及阿里巴巴(BABA.N)旗下的支付宝。(完)