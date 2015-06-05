独家：苹果对“Apple Pay年”充满信心 但许多零售商仍有疑虑

路透芝加哥6月5日 - 1月与投资者召开业绩电话会议时，苹果(AAPL.O)执行长库克信心满满，预言“2015年将是Apple Pay年”。

自那以后，苹果就积极向零售商推介这项服务，并声称取得了很大成功。“我们和美国的100家最大商家都谈了，其中大约一半今年将接受Apple Pay，明年还会有更多商家加入，”苹果的一名发言人最近对路透表示。

但对分析师、商家和其它人的采访情况显示，苹果的预测可能过于乐观了，许多零售商对于该支付系统仍然存有疑虑。

Apple Pay是苹果的最大押注之一，它可以利用该服务把客户更加紧密地与苹果手机及智能手表绑在一起，还能从每笔零售交易中分得一点儿好处。

为了评估苹果的进展如何，路透根据全美零售商联合会的美国100家最大零售商名单，调查了98家拥有实体店的零售商(这100家零售商中，有两家只在网上销售)。85家提供了详细回复，另外11家只是简单回答了是否接受Apple Pay。有两家没有回复。

虽然一些美国大型零售商表示，他们使用且喜欢移动支付系统，但只有不到四分之一的零售商表示，他们目前接受Apple Pay，近三分之二的零售商明确表示，他们今年不会接受Apple Pay。只有四家零售商说，他们计划在明年加入Apple Pay。

零售商指出的不接受Apple Pay的主要理由包括：顾客需求不足，无法获得Apple Pay交易产生的数据，以及实现这一支付的技术成本。一些零售商表示，他们还在观望，原因是他们打算加入一个新的移动支付系统。这个系统将由一个零售商联盟在今年稍晚启动。

**规模较小但在成长的市场**

可靠的移动钱包支付统计数据很难获得。不管是提供支付系统的公司，还是信用卡发行商，都不会披露(移动钱包支付系统)使用情况的具体数据。但分析师认为，移动钱包支付在美国零售交易中所占的百分比微乎其微。

Verifone (PAY.N)和Wakefield Research在2015年1月公布的一项在线调查结果显示，移动钱包支付只占美国店内零售交易整体支付市场的4%左右。

主要移动钱包支付供应商在这个市场的占有率情况并不是十分清楚。ITG Investment Research在去年11月，也就是Apple Pay刚推出不久后进行的一项调查发现，Apple Pay在数字支付市场仅占有1%的份额，而Google Wallet占有4%的份额。

分析师认为，Apple Pay的市场份额已大幅增长。“过去六个月左右时间里，有更多人开始接受Apple Pay，”ITG资深互联网分析师Steve Weinstein称。“而Google Wallet似乎已陷入停滞状态。”

今年1月，苹果执行长库克援引内部数据称，Apple Pay在“非接触式支付”领域占据三分之二江山，不过该公司没有提供相关数据加以佐证。

但显而易见，Apple Pay已经在签约供应商方面取得较大进步，截至3月9日苹果最后一次更新数据时，已签约70万家以上，包括自动售货机、自助洗衣店和停车场等自助服务终端在内。

通过对零售商的采访发现，苹果公司主要采用激进的营销方法招徕合作方。“他们一直在大力推进，这种状态已持续了好几个月，”一家不打算接受Apple Pay的大型零售商的代表称。“即便在我们表明立场后，他们仍在不断给我们打电话，试图说服我们。”他表示，该零售商未接受Apple Pay，因为请求使用这一服务的客户“少之又少”。

**快速、方便和安全是优势**

接受Apple Pay的许多公司表示，他们和客户对Apple Pay感到满意。Whole Foods(WFM.O)的发言人Michael Silverman称，截至3月，使用这种支付方式的交易占其总营收的2%，预计还会进一步上升。

“我们的客户非常喜欢Apple Pay的快速、便利和安全性。”他说。

但对于其他零售商和顾客，苹果还需要回答“使用Apple Pay能给我们带来什么好处这个问题”，IBM移动支付项目主管Alberto Jimenez如此表示。Jimenez不肯透露苹果是否是该公司的客户之一。

Apple Pay不像星巴克(SBUX.O)等公司通过自己的移动应用对客户的忠诚提供奖励，也不向零售商提供使用该支付方式的客户信息。

在路透调查的28家零售商中，不能获得客户信息和购买习惯是他们不接受Apple Pay的一个主要原因。“最大的顾虑之一是对数据的控制，”全球最大零售商沃尔玛的国际支付高级主管Mario De Armas表示。

客户刷信用卡时，零售商能够获得客户名称和卡号，如果将这些信息与公共渠道可以获得的地址、电话和电子邮件等信息结合，能够有助于零售商向客户发送针对性很强的促销信息。

沃尔玛和另外18家大型零售商已加入一个联盟，计划以一种名叫“CurrentC”的手机钱包共同向Apple Pay发起挑战。CurrentC定于2015年中期推出。

据推出CurrentC的公司MCX一位高层人士透露，参与CurrentC推广的零售商在2016年之前不得接受任何其它手机钱包支付。就因为这一点，NRF排名前100的零售商中有19家在年底前不能接受Apple Pay支付，不过其中三家表示，他们计划明年初接受Apple Pay。

路透调查中受访者提到另一个不能接受Apple Pay的原因是，需要花钱升级终端和电脑。

“投资回报又如何呢？”Ahold USA的资金部主管Maureen Elworthy在一个行业会议上参与有关Apple Pay的小组讨论时说，“回报为负。”她所在的公司经营Stop&Shop等连锁超市。

她对路透表示， Ahold USA不计划接受任何手机钱包，因为他们认为这些投资成本不能立即产生效益。

不同商户接受手机钱包付款的成本相差甚大，取决于各自现有的技术水平。

零售商必须在10月前升级信用卡终端机，才能接受使用微晶片的信用卡，新的信用卡终端机通常也会支持像Apple Pay这样的非接触型支付。

但资安系统及IT基础设施公司Coalfire执行长Rick Dakin指出，移动支付还需要搭配后台系统，这些后台系统可能造价不菲，特别如果是一家同时接受多种移动支付系统的大型连锁零售商。

苹果拒绝评论零售商接受Apple Pay的相关支出，但建议路透询问与苹果合作的支付处理商Elavon执行副总裁Ian Drysdale。

Drysdale轻描淡写回应了这个成本问题。

“只要零售商升级到能够支持非接触型支付技术的新支付终端机，要接受Apple Pay的额外支出是非常低的，”他称。

说到底，Apple Pay的成功与否或许是系于像Scott Braeckel这样的iPhone使用者。Braeckel拥有一支iPhone 6，也用过Apple Pay，但仅此一次。

Braeckel指出，他喜欢使用Apple Pay的体验，但他通常是用信用卡付钱，即使在接受Apple Pay的麦当劳也不例外。

今年3月，零售统计分析公司InfoScout与PYMNTS.com公布一份对1,000多位iPhone6使用者的调查显示，15%曾经用过Apple Pay，只有6%继续使用。

“这是很新鲜有趣的体验，但并没有成为我日常使用习惯，因为老实说，我不常在接受Apple Pay的商店消费，”Braeckel表示。“我多数消费的地方，也就是日用杂货商店及药房，并没有接受Apple Pay。”(完)

(编译 张涛/汪红英/刘秀红/李春喜/郑茵/蔡美珍；审校 高琦/孙茉莉/龚芳/于春红)

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