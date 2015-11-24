苹果计划明年2月在中国推出移动支付系统Apple Pay--WSJ（更新版）

日本威胁就印度钢铁业贸易保护措施向世界贸易组织申诉
路透东京1月23日 - 日本威胁将在世界贸易组织 (WTO)对印度提告，因过去一年印度将日本出口至该国的钢铁出口削减了近一半。随着钢铁等大宗商品领域的贸易紧张态势紧绷，此举可能引发更多的贸易争端。
(新增细节与背景)
路透11月24日 - 据华尔街日报(WSJ)报道，苹果(AAPL.O)计划明年2月初在中国推出移动支付系统Apple Pay。
该报周一晚间援引知情人士称，苹果最近已经与中国四大国有银行签订协议。
Apple Pay在中国推出后，主要竞争对手将是阿里巴巴(BABA.N)关联公司蚂蚁金融运营的在线支付平台支付宝(Alipay)，以及中国银联股份有限公司。银联对于所有在中国发售与使用的人民币支付卡享有垄断权。
华尔街日报称，苹果的计划在中国可能还要面临监管方面的障碍。在中国，银行业务和电子商务由多家政府机构监管。
苹果正将Apple Pay引进智能手机最重要市场中国。苹果系于去年10月在美国推出这项支付服务。苹果大中华地区第四季营收同比增长将近一倍。
目前也仍不清楚苹果对透过Apple Pay在中国购买所收取的金额多寡。该报表示，在美国，苹果所有信用卡交易收取0.15%费用，每笔借记卡交易收取0.005美元费用。
目前尚无法在美国非上班时间取得苹果回应。
苹果7月于英国推出移动支付服务，试图抢攻英国日益兴盛的线上交易市场。(完)
(编译 张涛/陈宗琦；审校 张若琪/王洋)
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