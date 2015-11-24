苹果计划明年2月在中国推出移动支付系统Apple Pay--WSJ（更新版）

(新增细节与背景)

路透11月24日 - 据华尔街日报(WSJ)报道，苹果(AAPL.O)计划明年2月初在中国推出移动支付系统Apple Pay。

该报周一晚间援引知情人士称，苹果最近已经与中国四大国有银行签订协议。

Apple Pay在中国推出后，主要竞争对手将是阿里巴巴(BABA.N)关联公司蚂蚁金融运营的在线支付平台支付宝(Alipay)，以及中国银联股份有限公司。银联对于所有在中国发售与使用的人民币支付卡享有垄断权。

华尔街日报称，苹果的计划在中国可能还要面临监管方面的障碍。在中国，银行业务和电子商务由多家政府机构监管。

苹果正将Apple Pay引进智能手机最重要市场中国。苹果系于去年10月在美国推出这项支付服务。苹果大中华地区第四季营收同比增长将近一倍。

目前也仍不清楚苹果对透过Apple Pay在中国购买所收取的金额多寡。该报表示，在美国，苹果所有信用卡交易收取0.15%费用，每笔借记卡交易收取0.005美元费用。

目前尚无法在美国非上班时间取得苹果回应。

苹果7月于英国推出移动支付服务，试图抢攻英国日益兴盛的线上交易市场。(完)