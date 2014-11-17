苹果与中国银联合作 App Store用户可用银联卡支付

一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04 四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透上海11月17日 - 全球第二大智能手机生产商苹果(AAPL.O)与中国银联周一宣布，自即日起，持有中国国内发行和银联卡的App Store（应用商店）用户，将可便捷使用银联卡支付服务购买各类应用产品。
据公司新闻稿称，银联持卡人将银联卡与Apple ID账户绑定后，即可享受一键支付服务。目前就App下载量而言，中国已成为苹果全球第二大市场。
“中国用户一直期待能够使用银联卡购买App和完成付款。” 苹果互联网软件与服务高级副总裁Eddy Cue指出。
此前，中国用户需通过万事达(MA.N)和Visa(V.N)等国际银行卡组织的银行卡片进行支付服务。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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路透北京4月20日 - 中国国务院周四发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
路透上海/北京4月20日 - 人民币兑美元即期周四小幅收升，中间价则明显回落。交易员称，今日中间价跌幅远小于预期，估计监管启动了过滤机制，这也凸显监管维稳意图，不希望人民币因购汇需求出清而下跌；午后欧元上涨压低美元指数，进而提振人民币走势。