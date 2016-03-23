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国际财经 | 2016年 3月 24日 星期四 07:31 BJT

苹果Apple Pay使用范围今年稍晚将扩及移动网站--Re/code

路透3月23日 - 科技网站Re/code援引消息人士的话报道称，苹果(AAPL.O)今年稍晚将把Apple Pay和Safari浏览器整合在一起，这样用户就能通过移动网站进行购物。

Re/code报道称，使用具有苹果指纹辨识技术的iPhone和iPad用户，将能利用这个移动支付系统进行购物。

Re/code表示，苹果还通知潜在合作伙伴表示，将在今年购物季之前做好Apple Pay使用范围扩大至移动网站的准备工作。

苹果的一位发言人拒绝就该报道置评。(完)

(编译 许娜；审校 陈宗琦)

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