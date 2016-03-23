苹果Apple Pay使用范围今年稍晚将扩及移动网站--Re/code

汇丰CEO称将在英国脱欧后把创造约20%交易收入的员工迁至巴黎
路透1月18日 - 汇丰控股首席执行官(CEO)欧智华(Stuart Gulliver)周三在瑞士达沃斯全球经济论坛间隙接受访问时表示，汇丰将在英国退欧后把创造约20%交易收入的员工迁移到巴黎。
路透3月23日 - 科技网站Re/code援引消息人士的话报道称，苹果(AAPL.O)今年稍晚将把Apple Pay和Safari浏览器整合在一起，这样用户就能通过移动网站进行购物。
Re/code报道称，使用具有苹果指纹辨识技术的iPhone和iPad用户，将能利用这个移动支付系统进行购物。
Re/code表示，苹果还通知潜在合作伙伴表示，将在今年购物季之前做好Apple Pay使用范围扩大至移动网站的准备工作。
苹果的一位发言人拒绝就该报道置评。(完)
(编译 许娜；审校 陈宗琦)
路透1月18日 - 汇丰控股首席执行官(CEO)欧智华(Stuart Gulliver)周三在瑞士达沃斯全球经济论坛间隙接受访问时表示，汇丰将在英国退欧后把创造约20%交易收入的员工迁移到巴黎。
路透达沃斯1月18日 - 继二十年前开始在非洲采取应对艾滋病的行动后，全球制药商周三表示，未来三年将投资5,000万美元，用于在贫困国家对抗癌症和其他非传染性疾病。
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。