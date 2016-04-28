焦点：“iPhone见顶”论四起 苹果的前途惟系于下一款手机

路透4月27日 - 如果去问苹果语音助手Siri，iPhone 7能否解决苹果公司(AAPL.O)所面临的问题，你会得到这样的回答：访问苹果网站应该可以解决的“不止”这个问题。

如果真这么容易就好了。

苹果股价周三收跌6.3%至97.82美元，蒸发掉约360亿美元的市值，就在前一天，公司宣布智能手机销售首次出现下滑，引发“iPhone见顶”论。

对许多分析师而言，公司的短期前景取决于预计9月推出的iPhone 7。

“如果iPhone 7并无惊艳之处，不能提供有意义、有用处的新功能特点，我担心消费者不会考虑更换手机，”麦格理分析师Ben Schachter在客户研究报告中写到。

“不幸的是，我们迄今为止看到的iPhone 7，并没有让人觉得特别创新，”Schachter说，他已将对苹果的目标价从117美元下调至112，评级维持在“表现优于大盘”。

iPhone 7料将有新的外观以及防水、无线耳机和触摸感应Home键等功能。

但很多人怀疑，这是否足以吸引用户替换其现有iPhone，或舍弃搭载Android操作系统的智能手机改用iPhone。目前Android系统的手机已占据智能手机市场的主导。

在苹果公布财报后，高盛公司将苹果从其强力推荐股名单中移除，并称在市场对iPhone 7的前景更有把握之前，苹果股价仍将疲软。

高盛是至少16家调降苹果股价预估的经纪商之一，该行将苹果目标价由155美元下调至136美元，评级维持“买进”。

关注苹果的46名分析师中，有36名给予“买进”、“强力买入”或相等的评级。根据路透数据，苹果目标价中值为121美元。

苹果通常会在9月推出新款iPhone，12月当季销售量最高。

iPhone销量往往会在接下来几季下滑，然后在下一代新款推出后上升。

**市值缩水近2,000亿美元**

截至周三收盘，苹果的市值蒸发近2,000亿美元，这几乎相当于全球最大零售商--沃尔玛(Wal-Mart) (WMT.N)的全部市值。苹果在过去一年是全球市值最高的上市公司，其股价上次跌破100美元是在2月。

近来科技企业公布的业绩也都令人失望。微软(MSFT.O)和谷歌母公司Alphabet (GOOGL.O)的业绩均不及预期。

Piper Jaffray的Gene Munster称，虽然苹果财报乏善可陈，但他认为，随着第四季iPhone销售重新开始增长，2016年苹果股价将会反弹。

但他也写道，一个更大的问题是iPhone的长期增长和能带动营收的其他因素，“第一季财报并未就这一问题给出答案。”(完)