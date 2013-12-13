苹果称和硕上海工厂员工死亡与工作条件无关

路透台北/旧金山12月12日 -据苹果(AAPL.O)派的医学专家称，和硕联合科技(4938.TW)上海工厂15岁员工的死亡并非工作条件导致的。

医学专家称，该男童死于肺炎。这男童此前使用他人身份证进入为苹果代工的和硕上海工厂。

面对苹果产品是否是在血汗工厂生产的质疑，苹果采取了各种措施予以应对。在另一代工企业富士康2010年发生多起员工自杀事件后，该公司就开始采取应对措施。

苹果去年委托公平劳动协会（FLA）对供应商的中国工厂进行调查。后者周四发布报告称，目前富士康工厂的工作时间符合其标准。

“上月，我们派来自中国和美国的独立医学专家对（和硕的）这家工厂进行了一项调查，”苹果周四发表声明称。“他们没有发现（员工的死亡）与工作条件有任何关系的证据，不过这难以慰藉失去亲人的家属。”

“苹果长期以来一直致力于为供应链中的每位员工提供安全健康的工作场所，而且我们有与和硕工厂合作的小组来确保工作条件符合我们的高标准。”

和硕之前已经对这名员工死亡给出结论是与工作无关。和硕发言人林秋炭(CharlesLin)称，这名员工近期才进厂，工厂的环境应当不会引起肺炎。

林秋炭还称，该员工用21岁表兄的身份证求职，因此厂方并不知道他是未成年人。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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