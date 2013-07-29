苹果代工商和硕侵犯中国员工权利--中国劳工观察

人民币收升近百点但仍未突破区间 逢低购汇入场限制升幅
路透北京/上海4月13日 - 人民币兑美元即期周四升破6.89关口，升幅近百点，为连续第三天收升并创逾两周新高，不过目前仍未突破区间走势，中间价则升至近两个月新高，因美元明显调整。交易员称，美国总统对强美元不满打压美元多头，而中间价也有小幅做高的嫌疑，明显推高汇价，但这给逢低购汇盘一个入场时机，使得市场价一度低于中间价200点。
路透7月29日(记者 Paul Carsten) - 总部位于纽约的权利组织--中国劳工观察(China Labor Watch)周一在一份报告中称，负责为苹果公司代工的台湾和硕联合科技股份有限公司(4938.TW)在上海和苏州的工厂侵犯员工权利。
中国劳工观察称，和硕强迫员工在糟糕的工作和生活条件下无偿加班，且涉嫌违反其他中国法规。
“华硕旗下工厂不仅违反了众多国际及中国的法律和标准，也违反了苹果自身的社会责任行为准则。”
和硕在一份声明中表示，公司将调查此事，并将立即采取行动，纠正违反中国劳动法和自身行为准则的行为。
和硕总裁兼CEO程建中(Jason Cheng)在声明中称：“我们努力让我们的员工每一天都比前一天过得更好。他们是我们业务的核心。这也是我们认真对待这些指控的原因。”
苹果在回应劳工观察的最新报告时表示，苹果公司自2007年以来对和硕旗下工厂进行过15次检查，以保证员工安全和公平的工作条件。
苹果称，公司已经与中国劳工观察有数个月的接触，并解决了该组织提出的一些问题。
苹果公司表示：“他们的最新报告包含了一些我们还不清楚的新信息，我们将立即展开调查。如果我们的检查发现，员工薪资很低或者没有加班费，我们将要求和硕全额偿还员工。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京/上海4月13日 - 人民币兑美元即期周四升破6.89关口，升幅近百点，为连续第三天收升并创逾两周新高，不过目前仍未突破区间走势，中间价则升至近两个月新高，因美元明显调整。交易员称，美国总统对强美元不满打压美元多头，而中间价也有小幅做高的嫌疑，明显推高汇价，但这给逢低购汇盘一个入场时机，使得市场价一度低于中间价200点。
路透北京4月13日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场东航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为132亿元人民币。
路透北京4月13日 - 中国商务部周四公布，3月实际使用外资金额（FDI）878.3亿元人民币，同比增长6.7%；一季度实际使用外资金额2,265.1亿元人民币，同比增长1%。