苹果代工商和硕侵犯中国员工权利--中国劳工观察

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币走强且出口税率高于预期
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京7月29日 - 总部位于纽约的权利组织--中国劳工观察(China Labor Watch)周一在一份报告中称，负责为苹果公司代工的台湾和硕联合科技股份有限公司 在上海和苏州的工厂侵犯员工权利。
中国劳工观察称，和硕强迫员工在糟糕的工作和生活条件下无偿加班，且涉嫌违反其他中国法规。
“华硕旗下工厂不仅违反了众多国际及中国的法律和标准，也违反了苹果自身的社会责任行为准则。”
和硕在一份声明中表示，公司将调查此事，并将立即采取行动，纠正违反中国劳动法和自身行为准则的行为。
和硕总裁兼CEO程建中(Jason Cheng)在声明中称：“我们努力让我们的员工每一天都比前一天过得更好。他们是我们业务的核心。这也是我们认真对待这些指控的原因。”
苹果在回应劳工观察的最新报告时表示，苹果公司自2007年以来对和硕旗下工厂进行过15次检查，以保证员工安全和公平的工作条件。
苹果称，公司已经与中国劳工观察有数个月的接触，并解决了该组织提出的一些问题。
苹果公司表示：“他们的最新报告包含了一些我们还不清楚的新信息，我们将立即展开调查。如果我们的检查发现，员工薪资很低或者没有加班费，我们将要求和硕全额偿还员工。”(完)
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。
路透东京4月13日 - 指标东京期胶周四扳回稍早跌幅收高，经纪商称市场参与者在连续两日大跌之后买回橡胶。 东京商品交易所(TOCOM)期胶前两个交易日累计下挫8.2%，受累于日圆走强以及上海期胶跌至五个月低点。 TOCOM-9月橡胶期约收高3.3日圆，报每公斤223日圆，盘中稍早触及11月21日以来最低位215.5日圆。 沪胶主力9月合约下滑15元人民币，收报每吨14,985元。 新加坡5月期胶最新报每公斤160.70美分，涨0.4美分。 (完) (编译 王兴亚；审校 于春红)