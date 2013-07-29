苹果代工商和硕侵犯中国员工权利--中国劳工观察

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京7月29日 - 总部位于纽约的权利组织--中国劳工观察(China Labor Watch)周一在一份报告中称，负责为苹果公司代工的台湾和硕联合科技股份有限公司 在上海和苏州的工厂侵犯员工权利。

中国劳工观察称，和硕强迫员工在糟糕的工作和生活条件下无偿加班，且涉嫌违反其他中国法规。

“华硕旗下工厂不仅违反了众多国际及中国的法律和标准，也违反了苹果自身的社会责任行为准则。”

和硕在一份声明中表示，公司将调查此事，并将立即采取行动，纠正违反中国劳动法和自身行为准则的行为。

和硕总裁兼CEO程建中(Jason Cheng)在声明中称：“我们努力让我们的员工每一天都比前一天过得更好。他们是我们业务的核心。这也是我们认真对待这些指控的原因。”

苹果在回应劳工观察的最新报告时表示，苹果公司自2007年以来对和硕旗下工厂进行过15次检查，以保证员工安全和公平的工作条件。

苹果称，公司已经与中国劳工观察有数个月的接触，并解决了该组织提出的一些问题。

苹果公司表示：“他们的最新报告包含了一些我们还不清楚的新信息，我们将立即展开调查。如果我们的检查发现，员工薪资很低或者没有加班费，我们将要求和硕全额偿还员工。”(完)