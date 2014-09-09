苹果亮底牌：大屏手机、智能手表和满满的期待

路透旧金山9月7日 - 距离上次发布全新产品已经过去四年了，周二将在加州卡布奇诺举行的“特别活动”能否给人带来久违的惊喜体验，让苹果(AAPL.O)感到了背上的压力。

苹果高管承诺已准备推出25年来最优秀的产品，让人不禁对此充满期待。对于拥有热销的个人电脑、智能手机、iPod 和平板电脑的苹果而言，摆在眼前的无疑又是一个高标准。

现时风靡的各种设备都是苹果的联合创始人乔布斯的得意之作，他拥有非凡的创造力和对细节近乎苛刻的要求。当苹果执行长库克周二登上讲坛之时，科技迷、投资者和竞争者都将密切关注，判断乔布斯亲定的这位继任者是否继承了那股魔力，抑或苹果的辉煌正在临近终点。

“我们认为苹果待推出的产品最终将让那些怀疑该公司是否还有新产品的人感到满意。投资者开始相信库克说的是实话，即确实有无以伦比的新品，因此苹果的股价最近一直在走高，”Destination资产管理公司的执行长Michael Yoshikami说道。

过去五年里，7月1日开始的这段时间总是苹果股票投资者收获满满的季节，股价平均上涨22.5%，而之前的六个月平均涨幅仅为11%。

以下是周二苹果特别活动上值得关注的主要产品和功能：

iWatch？：有关苹果iWatch的传言已经有几年了，本周二可能最终露出庐山真面目。据说这款设备将配备弯曲屏并有两种尺寸，能够监测佩戴者的健康情况，并兼有电子钱包以及信息显示功能。

苹果的这款手表很可能要等到2015年才能上市销售，本周二可能都不会透露价格情况。但是，随着竞争对手谷歌(GOOGL.O)和三星电子(005930.KS)已经抢先进入智能手表市场，科技行业观察者都急着等苹果亮出底牌。

iPhone 6：智能手机是苹果获利的主要来源，为其贡献了一半以上的收入，预计苹果这次将发布配备更大屏幕的一对新品，具备流线造型和无线支付功能。iPhone 6将分别配备5.5英寸和4.7英寸屏幕，较当前4英寸的iPhone屏幕更大。也有人预测一些iPhone将装备耐磨的蓝宝石屏。

移动钱包：有媒体报导，苹果已经与Visa (V.N)、万事达（MasterCard）(MA.N)以及美国运通（American Express）(AXP.N)达成协议。该联盟将允许消费者使用装配特别通讯芯片的新版iPhone和智能手表在商店购物，这不但将改变购物体验，还将苹果的影响力从网络延伸到现实商务世界。

健康产品：今年稍早苹果发布了“HealthKit”数据服务，表明该公司认为其产品能够帮助消费者管理个人健康信息。将HealthKit服务植入iPhone 6，在智能手表上装配能够监测人体活动和心率的传感器，苹果将由此为普及移动健康打下基础。

还有其它新品？乔布斯以在活动结束前向“果粉”呈现意想不到的产品闻名。库克会否承袭这一传统，展现期待已久的苹果电视？传说中更大尺寸的iPad或是完全意想不到的产品？（完）

编译：王凤昌 发稿：王琛

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