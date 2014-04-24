苹果股价劲扬至年内高点 亚洲股市涨跌不一

* 苹果公布将回购股票和宣布业绩后，股价在盘后交易中跳涨8%

* Nasdaq股指期货上涨1%

* 新西兰央行再次升息，新西兰元上涨

路透悉尼4月24日 -苹果和Facebook等权重科技股周四在盘后交易中大幅上扬，因为这些公司的业绩轻松超越华尔街预期，不过亚洲股市却对他们的业绩反应平淡。

韩国三星电子(005930.KS)上涨0.6%，但韩股指标股指.KS11小跌。亚洲地区股市涨跌不一，日股日经指数.N225下跌0.6%，但新加坡海峡时报指数.FTSTI则上涨0.5%。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS微升0.1%。

不过美国股市前景趋于光明，Nasdaq指数期货涨1.1%，标准普尔500e-mini期货涨0.3%。

此前，苹果公司(AAPL.O)决定在2015年底前回购300亿美元股票，并以7：1的罕见比例拆股。

苹果股价在盘后交易中跳涨将近8%至566.50美元，为12月以来最高，市值增加约350亿美元。

苹果周三还公布3月止当季iPhone销量达到4,370万部，远超过华尔街原来预期的约3,800万部。这推动其营收上升4.6%至456亿美元，创没有假期季度的纪录高位，且超过华尔街预期的约435亿美元。

但苹果盘后的强劲表现却未如往常那样对亚洲市场带来那么多提振作用，日本、韩国及台湾等地的科技股表现错综。

Facebook(FB.O)盘后股价也跳涨3.7%，此前该公司公布的业绩优于分析师预期。

Nasdaq.IXIC周三收低0.83%，道琼工业指数.DJI下跌0.08%，标准普尔500指数.SPX下跌0.22%。

**新西兰元独强**

今日汇市主角是新西兰元，新西兰央行升息25个基点至3%，并暗示未来可能还会收紧政策，新西兰元闻讯跳升。

央行宣布决议之后，新西兰元兑美元上涨约0.0033美元至0.8623。

不过，对于近期一直限于窄幅区间交投的沮丧市场而言，那只是掀起一些涟漪的事件了。美元/日圆几无变动，报102.45日圆，近三个月以来都是介于101.50-104.50之间波动。

同样的，欧元/美元也变动不大，保持在1.3822，未能延续隔夜市场的微弱涨势。在欧元区发布优于预期的制造业数据后，欧元曾短暂小涨到1.3854美元，但很快就丧失动能。

欧元区4月PMI报告显示，企业活动创下近三年高位，受助于德国良好表现的拉动。

美国4月制造业活动扩张，但增速稍低于预期，因库存下滑；不过制造业产出增速创三年来最快。

然而，美国房市的消息令人担忧，美国3月新屋销售减少14.5%，延续2月的4.5%降幅。3月新屋销售年率为38.4万户，为2012年底以来第二低。房市是美国经济复苏的主要推动因素之一。

在大宗商品市场方面，油价扳回部分跌幅，而乌克兰危机持续支撑市场。上日公布的美国原油库存创纪录，带动油价下滑。

布兰特6月原油期货升0.19美元至每桶109.30美元，美国原油期货则升0.21美元至101.65美元。

现货金守稳在每盎司1,285.96美元附近，但仍接近重要技术支撑1,275美元。(完)

(编译/审校 白云/郑茵/李婷仪/高琦/王冠中/田建华/张若琪/张荻)

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