苹果内部对用户隐私保护问题存在分歧

路透3月20日（记者 Julia Love） - 苹果(AAPL.O)与美国政府争执iPhone隐私保护的同时，该公司内部对隐私保护问题也存在分歧，这可能对其长期产品战略构成挑战。

与谷歌(GOOGL.O)、亚马逊(AMZN.O)和Facebook(FB.O)不同，苹果不愿意使用用户数据进行有针对性的广告投放或提供个性化建议。四名前苹果雇员表示，收集苹果用户数据需要获得由三名“隐私负责人”组成的委员会和一名高管批准。

这些前苹果雇员曾参与需要通过隐私审查的产品。他们表示，并不是自动获得批准。Siri语音控制功能和近期削减的iAd广告网络等产品都因隐私担忧而受限。

很多苹果雇员因苹果的态度而感到自豪，首席执行官库克称这是原则问题。

“用户希望苹果和其他科技企业竭尽全力保护他们的个人信息，”库克在解释公司反对政府要求解锁iPhone的信中写道。

这样的政策也有商业依据：苹果牺牲部分利益保护隐私的明显意愿能支持其保护用户的公司形象。

苹果采取这样的态度比Facebook或亚马逊等企业更加容易，因为苹果目前为止的主要业务是销售设备，而不是广告或电子商务。

但现在iPhone销售停滞，苹果的高管提出iCloud和Apple Music等服务是主要的增长渠道，这可能考验该公司限制使用个人数据的承诺。

苹果拒绝对本文发表评论。

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