《热点透视》苹果的产品线该添新兵了

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Cyran 编译 王洋

路透纽约1月27日 -苹果公司(AAPL.O)的产品库里可能得添上几个新兵。这家科技巨擘的季报不温不火，凸显出其仰赖几款迟暮大牌产品所面临的风险。在iPhone和其它几款主打产品的支撑下，苹果的市值超过了全球任何一家公司。不过市场份额流失和400亿美元的市值蒸发，使其略显色衰爱竭。

季报数字远谈不上糟糕。营收同比增长6%，获利则持平。而庞大的股票回购计划也将每股获利(EPS)推高了5%。但苹果的产品太少了，因此没有什么好失望的，然而无济于事的是，该公司发布了下季度营收可能缩水的预警。

iPhone手机占到苹果营收的一半以上，在利润中所占的比重甚至更大。不过12月当季苹果仅售出5,100万部iPhone，比预期少了约400万部。苹果将这部分归因于最新款的iPhone 5s产量不够。

但这些数字坐实了一个让人担忧的发展趋势。尽管手机销量攀升，但市场份额还是拱手让给了三星电子(005930.KS)等竞争对手。竞争也正在日趋白热化。三星电子上周警告，2014年智能手机行业价格战将更为激烈。苹果对下季的营收预估也平淡无奇，这意味着即便与通讯巨头中国移动(0941.HK)达成协议，或也无法成就销量爆发的期待。

与此同时，由于消费者扩大使用手机来聆听音乐，老牌产品iPod销量缩水一半左右，其营收也因此减损超过10亿美元。考虑到苹果的手机销量在增加，这个还不算太糟。但这却凸显出，苹果的成功与否是多么的依赖于iPhone这一款产品。

当然了，苹果也可以回应投资大亨伊坎(CarlIcahn)扩大了股票回购的要求，让股东们乐一乐。苹果现在的帐面上，有逾1,500亿美元现金和投资。不过在其推出新品之前-不管是智能手表、电视抑或是其它玩意-投资者将继续留意它的黯淡之处。(完)

(译文审校 张明钧)

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