苹果在美销售iPad毛利率仅有iPhone一半--文件

（更正）亚洲股市因美国假期休市成交清淡 关注联合利华股价表现
路透悉尼2月20日 - 亚洲股市周一涨跌互见，全球政治不确定性使市场气氛保持谨慎；美元收复稍早跌幅，本周多位美联储官员将发表讲话。
路透旧金山7月26日电---一份法院文件显示,在2010年4月至2012年3月末期间,苹果(AAPL.O)在美国销售的iPhone手机毛利率达49-58%,而iPad平板电脑的毛利率低得多.
这项周四被揭露的消息是登载在苹果对三星电子(005930.KS)的诉讼文件中,是一名苹果专家的证词.
一位苹果公司的代表拒绝对该法院文件置评.
文件称,在2010年10月至2012年3月末期间,苹果在美销售iPad毛利率为23-32%,营业收入超过130亿美元.苹果通常不公布个别产品的毛利水平.
而在2010年4月至2012年3月末,苹果iPhone手机在美国的销售额超过330亿美元.(完)
--编译 肖群英;审校 张明钧
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