苹果小屏手机iPhone SE在中印市场前景可能有限

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Mari Saito

路透加州库比蒂诺3月21日 - 苹果新发布的小屏手机iPhone SE拥有一流配置和相对较低的价格，但因屏幕尺寸小，该手机在中国和印度等关键市场的前景可能有限。

周一在加州库比蒂诺举行的产品发布会上，苹果iPhone产品营销副总裁格雷格·乔斯维亚克（Greg Joswiak）特别指出中国是iPhone SE的目标市场，称像iPhone SE这样的4英寸屏幕仍受首次购买智能手机人士的欢迎。

乔斯维亚克称，中国买家刚开始买手机往往会先买个4英寸屏幕的，就像iPhone SE这样的。

中国和印度均被视为苹果的关键市场。中国是苹果的第二大市场，而印度是全球增长最快的主要市场之一。苹果预计iPhone整体销售料收缩。

iPhone SE被认为对印度市场来说尤为重要。Gartner研究主管Anshul Gupta预计，印度智能手机市场未来两年料翻倍至2亿部。

但分析师称，对于印度和中国的消费者来说，智能手机通常是他们上网的主要途径，大屏幕是非常受重视的。

“（在印度）大多数100美元的低端手机都有五英寸的屏幕。主要原因是，手机用户日渐成熟，他们青睐大屏幕手机，因为其中许多人没有平板或者笔记本电脑，”市场研究公司Counterpoint Technology Market Research研究主管Neil Shah表示。

分析师称，iPhone SE在中国市场的遭遇可能会与令人失望的iPhone 5C一样。iPhone 5C三年前推出，相较当时顶级的iPhone机型，价格稍亲民，但技术参数较低。

“iPhone 5C糟透了，没人想买。大家都知道，买5C的都是没钱的，”中国市场研究集团（China Market Research Group）创始人雷小山（Shaun Rein）表示。

“仅靠低价并不能保证表现会好，”他说道。

苹果再次试图冲击中端智能手机市场，这次的策略被认为要好于之前的5C。

iPhone SE搭载了苹果当前最新的处理器，支持指纹扫描和Apple Pay，起售价399美元，比iPhone 6S的起售价649美元低了近40%。(完)