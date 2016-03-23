手机创新已到终点？未来颠覆性变化或在手机之外

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Eric Auchard

路透法兰克福3月22日 - 苹果首款iPhone面世曾让人耳目一新，而在近10年之后，苹果新发布的iPhone SE却再用过时的4英寸小屏，这不禁让人发问：这种“以旧作新”是否意味着智能手机的创新已经到头了。

业界专家认为，智能手机的创新正在让位于手机功能，即软件或者服务，并已出现在从汽车、冰箱、手表到珠宝等产品的新设备上，而非手机专属。

分析师和产品设计师称，智能手机在屏幕尺寸、电池续航能力和网络容量等硬件方面的创新性突破遭遇了现实瓶颈。

“手机行业的所有改变都是增量式的：略快、略大、存储空间略多或者分辨率略好，”发明传统的诺基亚功能型手机键盘的克里斯蒂安·林德霍姆（Christian Lindholm）说道。

对于苹果、谷歌和微软来说，其未来可能取决于哪一家能得益于推出颠覆手机的新产品。这其中的财务风险很高。

许多企业正在探索全新途径，帮助消费者通过触觉、视觉和声音与更大范围的外部世界进行互动。

“智能珠宝”项链里的声控个人助理设备就是其中之一，该设备通过内嵌微型话筒或耳机接受声音指令，帮助人们做事。

全球大型科技企业已经在这方面取得了实质性进展，Google Now、苹果Siri、微软小娜和亚马逊Alexa可为用户阅读文本或者电邮、回答实际问题、控制手机功能、处理基本的沟通问题或者查阅地图。

“整个事情发展的方式，（表明）这种设备本身正成为用户介入数字生活的另一个方式，”独立财经分析师温德瑟（Richard Windsor）表示。

林德霍姆目前运营KoruLab，这是一家为可穿戴设备开发超高效、紧凑型软件的公司。Lindholm认为智能手机功能将分化为两个阵营--大屏设备提供丰富的娱乐功能，紧凑型可穿戴设备更倾向处理事务，譬如日程提醒、健康或健身监控、为商品或服务付款等。

手机现在就是电子时代的瑞士军刀，对消费者的主要吸引力已经从光彩夺目的屏幕、光滑的倒角变成了手机上的应用和服务，且经常是云服务。

任何可能取代手机的平台还需要解决电池续航问题，随着消费者观看视频越来越多，这个问题已经变得更加迫切。

接下来的重要设备还需要有能够适应不同光线条件的柔性屏幕。这是科技迷数十年来的梦想，量产贴近大众市场价格的柔性屏幕也是三星电子和LG多年来努力的目标。

分析师温德瑟表示，尺寸大到10至14英寸并可以弯折的柔性屏将使手机不再以屏幕尺寸来定义。“什么是平板电脑，”温德瑟问道。“为何还要用平板电脑？那个市场将在一夜之间消失。”(完)