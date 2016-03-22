焦点：苹果发布新款小屏手机iPhone SE 希望再度实现“以小搏大”

路透加州库比蒂诺3月21日 - 美国消费电子公司苹果(AAPL.O)周一发布了价格最低的iPhone产品--售价从399美元起的小屏iPhone SE，从而填补了公司产品线上的一个空白；这款手机瞄准新兴市场的新客户以及小屏手机粉丝。苹果正试图扭转手机销量下滑趋势。

苹果在加州库比蒂诺的公司总部为iPhone SE举行的低调发布活动，一改以往在旧金山一个更为隆重的场合闪亮登场的作法。这次新品发布并未给科技专家或投资者带来惊喜。

不过外界认为，苹果要应对搭载谷歌Android系统的廉价手机在市场中的主导地位，推出这款中档机型是必要的。

“有人想要屏幕较小的手机，”TECHnalysis Research的Bob O'Donnell说，“当你需要进一步推动市场的时候，就需要降价，”不过他质疑价格是否已低到足以产生巨大需求的程度。

苹果希望这款价格偏低的手机能刺激iPhone的总体销售。该公司预计本季度iPhone销量将下降，为九年前该公司缔造智能手机市场以来的首次。

新款手机的推出并未打消投资者对于苹果系列目前缺乏轰动性产品的担忧。4月1日苹果将庆祝公司成立40周年。

“如今苹果已经如此强大，似乎已经难以发生翻天覆地的变革；该公司策略看上去正在转向提供诸如手表表带这样的补充性产品，以维持销售势头，”Hennessy Technology Fund的投资组合经理Skip Aylesworth称。

苹果在周一的活动中展示了苹果手表的新款表带以及一款新的iPad Pro平板电脑，此外还有一款名为Liam的机器人，该机器人可拆解旧iPhone从而实现材料的再次利用。

但这些产品均未让投资者感到兴奋。

苹果股价收跌0.01美元至105.91美元。

iPhone SE的屏幕为4英寸，与iPhone 5C一样大。iPhone 6S的屏幕为4.7英寸。

新款iPhone将配备1,200万像素摄像头，16GB内存版起售价为399美元。

这款手机的发布标志着苹果向竞争激烈的中端手机市场进军所作的第二次尝试；三年前该公司曾试图打进这一市场，但以失败告终。新款手机将于周四开始接受预订，并于下周到货。

新款手机起售价远低于目前配置最高的非合约版iPhone手机，后者的价格让很多人都望而却步。新款手机将搭载苹果A9处理器，速度将比2013年推出的入门款手机快一倍。这款手机还支持Apple Pay服务，颜色包括广受欢迎的玫瑰金。

苹果仍料将在今年底推出最高端的大屏手机iPhone 7。该公司接下来似乎将双管齐下，同时进军高端和中端智能手机市场。

“如果这些尺寸较小的手机是进入苹果生态系统的敲门砖，那么从长期来看，这将提高苹果实现良好增长速度的机会，”Motley Fool Funds的基金经理David Meier称。

新款手机发布前，苹果执行长库克(Tim Cook)宣称该公司是客户数据的坚定守卫者，并且通过宣布新的回收再利用行动，及帮助人们管理自身健康状况的手机应用软件，成为一家优秀的企业公民。

他并重申，拒绝配合美国法院要求该公司解锁12月加州圣贝纳迪诺枪击案中一名袭击者iPhone手机的裁决。(完)