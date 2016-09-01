苹果CEO预计明年公司将数十亿美元全球获利汇回美国

欧盟首席谈判代表称应特别关注英退造成的金融稳定风险
路透布鲁塞尔1月14日 - 欧盟的英国退欧事务首席谈判代表巴尼尔(Michel Barnier)周六称，在给予英国金融企业欧盟市场准入前，需要“特别警惕”英国退欧对欧盟金融稳定构成的风险。
路透都柏林9月1日 - 苹果(AAPL.O)执行长库克(Tim Cook)周四在电台专访中表示，苹果预计明年会将数十亿美元全球获利汇回美国，但并未详述会汇回的金额。
去年由两家左倾非营利团体发布的一项研究称，苹果在海外累计留存获利超过1,810亿美元，居美国大企业海外留存获利规模之首，这两家团体认为在海外留存获利是为了在国内避税。
在被问及苹果2014年获利的缴税金额时，库克告诉爱尔兰广播公司RTE，已缴纳8亿美元，而且还有数十亿美元已作拨备，有望明年汇回美国。
“我们向爱尔兰缴纳了4亿美元，向美国缴纳了4亿美元，而且我们已经拨备数十亿美元用于汇回美国时缴纳，目前我预计汇回时间会在明年，”库克告诉RTE。(完)
(编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
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路透伦敦1月13日 - 投资人本月深受黄金吸引，因对美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策及特朗普政府的疑虑，使得之前受挫的金市在1月出现了不同凡响的反弹。
路透伦敦1月16日 - Baker McKenzie律师事务所周一发布的一份报告中称，2017年英国的并购活动将大幅下降，因英国退欧协议存在不确定性。