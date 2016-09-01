苹果CEO预计明年公司将数十亿美元全球获利汇回美国

路透都柏林9月1日 - 苹果(AAPL.O)执行长库克(Tim Cook)周四在电台专访中表示，苹果预计明年会将数十亿美元全球获利汇回美国，但并未详述会汇回的金额。

去年由两家左倾非营利团体发布的一项研究称，苹果在海外累计留存获利超过1,810亿美元，居美国大企业海外留存获利规模之首，这两家团体认为在海外留存获利是为了在国内避税。

在被问及苹果2014年获利的缴税金额时，库克告诉爱尔兰广播公司RTE，已缴纳8亿美元，而且还有数十亿美元已作拨备，有望明年汇回美国。

“我们向爱尔兰缴纳了4亿美元，向美国缴纳了4亿美元，而且我们已经拨备数十亿美元用于汇回美国时缴纳，目前我预计汇回时间会在明年，”库克告诉RTE。(完)