国家工商局副局长：深圳唯冠仍是iPad商标合法注册人

马凯称今年中国就业总量压力不减 要把就业放在更重要位置抓紧抓好
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。
路透上海4月24日电---中国国家工商行政管理总局副局长付双建周二表示，目前深圳唯冠仍然是iPad商标的合法注册人。
付双建在北京召开的一次新闻发布会上称，根据中国《商标法》相关规定，目前深圳唯冠仍然是iPad商标的合法注册人。”
这是政府官员就苹果(AAPL.O)与深圳唯冠ipad商标转让纠纷案首次发表的公开评论，可能成为法院如何判决此案的信号。
付双建称：“由於这个案件的影响大，且法院的终审判决直接影响ipad商标的权利归属，工商部门将慎重稳妥处理此案。”
苹果尚未立即就此置评。唯冠律师周一对路透表示，该公司仍在与苹果律师谈判，但尚未作出决定。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。