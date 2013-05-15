苹果否认与出版商合谋电子书定价

资料图片显示一名男子用iPad mini看电子书。 REUTERS/Max Rossi

路透华盛顿5月14日 - 针对美国司法部指控苹果(Apple Inc)(AAPL.O)与出版商串通推高电子书价格，苹果提出回应，称公司分别与多家出版商进行协商，与每个出版商定出不同协议。

美国当局认为苹果扮演居中牵线角色，结合多家出版商力量，这些出版商老早希望打破亚马逊(AMZN.O)在低价电子书市场的主宰地位。亚马逊的领导地位造成电子书价格维持低位。

美国司法部在2012年4月指控，苹果在2010年初准备推出iPad时，与五家出版商合谋拉抬价格。司法部之后与出版商达成和解。

这五家出版商为新闻集团(NWSA.O)旗下的HarperCollins Publishers Inc、CBS(CBS.N)旗下Simon & Schuster Inc、Lagardere SCA(LAGA.PA)旗下Hachette Book Group、Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH旗下Macmillan及Pearson Plc(PSON.L)旗下Penguin Group。

但苹果表示，这些出版商已自行决定减少电子书的批发折扣，先向书店销售较高价的精装版，同时采取其他措施逼迫亚马逊提高价格，这些决定与苹果无关。

当苹果在准备开发iPad过程中，接洽出版商讨论设立网路书店时，苹果要求获得三成佣金，并要求出版商不得以更低价销售，以及取消先销售精装书的作法，但它的要求遭到出版商的反对。

苹果在一份描述谈判详细过程的文件表示，每家出版商各自提出不同的回应提案。

美国司法部认为，苹果与出版商透过代理定价方式推高电子书价格，以打破亚马逊的主导地位；代理模式是由出版商制定零售价。结果在2010年初的三天期间，美国电子书价格平均上涨2-3美元。

苹果在另一份抗辩中指出，在苹果推出iPad后，电子书需求爆发，平均零售价由7.97美元降至7.34美元。

在周二公布的一份文件中，美国司法部指出，时任苹果执行长(CEO)的贾布斯曾经向他的自传作者“承认共谋操纵价格”，他表示他“告诉出版商，‘我们要采取代理模式，由你们出版商定价，我们拿到三成佣金，没错，消费者要多付一点钱，但你们本来就希望如此。’”(完)

(编译 蔡美珍; 审校 于春红)

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