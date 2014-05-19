苹果收购Beats奏响强音 面向未来布局流媒体音乐

图中为苹果一家门店上的苹果公司标识。 REUTERS/Robert Galbraith

路透旧金山/洛杉矶5月18日 - 十几年前，乔布斯祭出其标志性的“现实扭曲”大法，威逼唱片公司在苹果(AAPL.O)当时刚刚创立的iTunes数字商店出售歌曲，而苹果为下载每首歌的定价仅为0.99美元。

风水轮流转，如今苹果被迫签署了一项协议，而且这交易看上去远非稳赚不赔。

根据三位了解苹果想法的消息人士，苹果料将最早在本周宣布同意以32亿美元购买Beats Electronics。后者为流媒体音乐服务和耳机制造商，由传奇音乐制作人Jimmy Iovine和说唱明星Dr Dre创立。

此前，网路音乐服务公司Pandora Media(P.N)与Spotify已宣告率先开启流媒体音乐革命，而苹果的回应则步履蹒跚--其八个月前才刚刚推出iTunes Radio。

“相比Spotify，苹果大概落后了两年，他们需要提供流媒体音乐服务，”Venrock Capital的数字音乐投资人David Pakman称，他也是苹果音乐集团(Apple's Music Group)的联合创始人。

三位消息人士中有两位表示，随着数字音乐下载量下滑，唱片公司向苹果施压，要求其在流媒体音乐方面加大力度。消息人士称，唱片公司希望，苹果能将Beats Music培养成为Spotify等流媒体音乐服务的强劲竞争对手。

“唱片公司希望苹果提供优质服务，”一位消息人士说，“他们希望...通过流媒体来赚钱。”这位消息人士像其他人一样，未获得就此事发表公开言论的授权。

消息人士称，最近几个月，主要唱片公司对苹果iTunes Radio的表现愈发不满。现在，流媒体音乐订阅是音乐行业增长最快的营收来源，但苹果在这方面却鲜有进展。

根据国际唱片业协会(IFPI)，2013年流媒体音乐订购金额跳升51%至11亿美元，而消费者在音乐方面的总支出为150亿美元。同时，数字音乐下载收入减少了2.1%。

每位用户花在流媒体音乐服务上的费用要高于音乐下载服务。一位消息人士说，一个优质客户每年会花25-35美元来购买音乐，但流媒体音乐服务的订阅用户每个月就会花费9美元或更多，相当于每年花费超过100美元。

唱片公司会从每次流媒体服务中收取一部分版税，消息人士称，该业务的单位用户平均营收要高于单纯的数字音乐销售。

苹果、Beats以及唱片公司华纳音乐和Sony Music Entertainment拒绝发表评论。Universal Music Group的发言人未对置评请求做出回应。

**关系改变**

买下Beats之后，苹果不但可取得极具发展前途的音乐流媒体服务，还拥有了一个人脉广泛的高层团队以及高利润率的硬件(硬体)。但高昂的收购代价，意味着苹果20年来并购出价大多在数亿美元的时代也就此结束。

部分华尔街分析师对苹果欲收购Beats感到不解。就算流媒体服务成长迅速，但在整体音乐服务市场也只占一小部分。如果唱片公司不同意降低版税，那么像Pandora或Spotify等公司一样，苹果的流媒体服务想赚钱就有点难了。而且Pandora和Spotify总计已经有9,900万活跃用户，Beats还落后了他们好几年。

然而行业消息人士说，唱片公司支持苹果的事实，代表了双方以往时常公开对立的关系开始松动。iTunes在2001年引进的单曲点购模式，已让唱片公司营收锐减，因为消费者无需再购买整张专辑。

如今，唱片行业也深信流媒体服务才是未来，但它的兴起并非一帆风顺。行业消息人士说，他们每12-15个月就得和Spotify与Pandora等公司进行授权谈判，而且过程并不容易。

目前还不清楚苹果拥有的Beats会要求哪些条件，不过苹果确实手握一张谈判王牌--拥有8亿会员的iTunes。

“iTunes在数字下载方面位居榜首，”Roc Nation的经理Daniel Weisman称，“如果iTunes可以使用户基础向流媒体订阅用户转变，那对每个人来说都将是个巨大的成功。”

一家音乐出版公司人士称，唱片公司喜欢Beats，因为它“来自音乐行业内部”。让Iovine加入董事会，将让苹果在谈判桌上握有重要的筹码。据两位消息人士透露，他可能离开Interscope Records并加入苹果。

苹果通常不会率先进入某个市场，而是一边等待时机，一边观察先行者的表现。一名熟知苹果想法的消息人士表示，自Beats Music从1月推出以来，苹果一直都在观察它的订户增长速度，并对其首周就能每日增加约1,000名订户印象深刻。

“谷歌、YouTube、Spotify等公司都在致力于流媒体音乐，”与Iovine和苹果iTunes团队密切合作的Interscope Records前数字音乐副总裁Andrew Mains称。“如果苹果能够通过收购Beats在未来的音乐发行行业占据主导地位，那么就将继续在这一领域称霸。”(完)

(编译 石冠兰/杜明霞/李婷仪/许娜；审校 朱晓军/徐文焰)

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