苹果收购社交媒体分析企业Topsy

路透旧金山12月2日 -美国消费电子公司苹果(AAPL.O)已收购了专注于社交媒体搜索及分析的新兴企业Topsy，这对苹果来说是不同寻常的一次收购，因苹果很少涉足社交网络领域。

苹果确认了这一收购，但没有透露收购该公司的原因。Topsy专注于分析推特(Twitter)(TWTR.N)数据，并提供多种议题当前趋势的深入分析。

华尔街日报提早报导了该消息，该报援引熟悉该交易的消息人士话称，苹果支付了逾2亿美元。

苹果发言人Kristin Huguet表示，“苹果不时买入较小型科技企业，通常我们不会讨论目的或计划，”

Topsy没有回应置评要求。

在周一美股交易中，苹果股价下跌0.87%，报551.23美元。(完)

(编译 于春红; 审校 孙茉莉)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。