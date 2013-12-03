苹果收购社交媒体分析企业Topsy

三星电子称将销售盖乐世Note7翻新机
路透首尔3月27日 - 韩国科技巨头三星电子周一称，计划销售盖乐世Note7翻新机。盖乐世(Galaxy)Note7因电池起火问题被停售。
路透旧金山12月2日 -美国消费电子公司苹果(AAPL.O)已收购了专注于社交媒体搜索及分析的新兴企业Topsy，这对苹果来说是不同寻常的一次收购，因苹果很少涉足社交网络领域。
苹果确认了这一收购，但没有透露收购该公司的原因。Topsy专注于分析推特(Twitter)(TWTR.N)数据，并提供多种议题当前趋势的深入分析。
华尔街日报提早报导了该消息，该报援引熟悉该交易的消息人士话称，苹果支付了逾2亿美元。
苹果发言人Kristin Huguet表示，“苹果不时买入较小型科技企业，通常我们不会讨论目的或计划，”
Topsy没有回应置评要求。
在周一美股交易中，苹果股价下跌0.87%，报551.23美元。(完)
(编译 于春红; 审校 孙茉莉)
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