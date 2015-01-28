焦点：苹果第一季业绩远超预期 获利创全球上市公司之最

《路透晚报》--5月9日
日本央行总裁黑田东彦表示，如果日本央行继续当前的货币宽松政策，他预期在下个财年左右将达到央行2%的通胀率目标。黑田东彦在众议院财政和货币政策委员会上表示，如有必要将调整货币政策，但央行近期已调升日本经济展望，而且全球经济增长更加强劲。“日本的产出缺口在迅速改善，就业市场也紧俏，”黑田东彦称。“如果我们继续当前积极的货币宽松政策，我认为通胀将在2018财年前后达到2%。但我们已经推迟了这一目标，因此我想观察一下通胀预期，必要时迅速作出回应。”
路透1月27日 - 美国苹果(AAPL.O)公布的季度业绩远超华尔街预期，因其新款iPhone 6及6 Plus智能手机在假日购物季的销售创下纪录，在中国亦旺销，不过美国仍是iPhone产品的头号市场。
该公司在12月27日止的会计年度第一季共销售7,450万部iPhone手机，许多分析师原本预期还不到7,000万部。该季度营收从上年同期的576亿美元增至746亿美元。
据标普分析师Howard Silverblatt，180亿美元的获利为全球上市公司历来最高。苹果目前坐拥1,780亿美元现金，足以买下IBM(IBM.N)，或者可以给每个美国人分556美元。
苹果执行长库克(Tim Cook)表示，该公司将在4月发布新产品Apple Watch。
苹果股价在盘后交易中上涨5%左右，报114.90美元。
苹果股东公司Synovus Trust Company的资深投资经理Daniel Morgan表示，在IBM和微软等其他大型科技公司表现均让人失望时，苹果的业绩对本财报季而言是一个好迹象。
苹果首席财务官梅斯特里(Luca Maestri)在采访中对路透表示，iPhone在中国的销量不及美国，尽管之前有研究分析师那样预期。
不过第一季在中国的营收较上年同期增长70%，很大程度上得益于iPhone销售的巨大推动。该公司在中国市场竞争中取得成功，要归功于同中国最大移动运营商--中国移动的合作，同时也是因为iPhone 6和6 Plus的大尺寸屏幕对消费者颇具吸引力。
梅斯特里还表示，公司在新加坡和巴西的iPhone手机销售也翻了一番。
梅斯特里在电话会议上对分析师称，到2016年中，苹果在大中华区的门店将达到40家。
苹果麦金塔电脑(Mac)以及旧款iPhone手机销售数量增长14%，Kantar Worldpanel ComTech的分析师Carolina Milanesi对此赞不绝口。
她补充说，当前一季苹果在中国市场处于非常有利的形势，这一季正值中国农历新年假期，同时苹果还考虑采用新的销售渠道。
苹果公布，第一季净利为180.2亿美元，摊薄后的每股盈余为3.06美元，上年同期分别为130.7亿美元和2.07美元。根据汤森路透I/B/E/S调查，分析师原本预期为每股盈余2.60美元，营收676.9亿美元。
梅斯特里表示，美元上涨明显给苹果带来阻力，但公司在财测中已经考虑到这一因素。苹果预计第二财季营收在520-550亿美元之间，华尔街平均预期为537.9亿美元。 (完)
(编译 郑茵/李爽 审校 杜明霞/于春红/徐文焰)
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日本央行总裁黑田东彦表示，如果日本央行继续当前的货币宽松政策，他预期在下个财年左右将达到央行2%的通胀率目标。黑田东彦在众议院财政和货币政策委员会上表示，如有必要将调整货币政策，但央行近期已调升日本经济展望，而且全球经济增长更加强劲。“日本的产出缺口在迅速改善，就业市场也紧俏，”黑田东彦称。“如果我们继续当前积极的货币宽松政策，我认为通胀将在2018财年前后达到2%。但我们已经推迟了这一目标，因此我想观察一下通胀预期，必要时迅速作出回应。”
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