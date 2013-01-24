苹果第一季营收及iPhone销售令人失望（更新版）

（新增分析师评论）

路透旧金山1月23日 - 苹果(AAPL.O)公布业绩显示,营收连续第三季不及预期,因其旗舰产品iPhone销售不及华尔街预期.消息拖累其股价在盘后交易中跌幅超过10%.

该公司周三表示,其第一季iPhone出货量为4,780万部,创季度纪录最高,但仍令许多分析师感到失望,因为他们对于几年来该产品表现超过预期已经习以为常.华尔街平均预期出货量为5,000万部.

第一财季iPad销售量为2,290万部,基本符合预期.

消息人士本月指出,苹果零部件的亚洲供应商削减产能是iPhone及iPad需求可能减弱的一个迹象,而该公司约半数营收来自iPhone.

苹果股价在盘后一度下跌超过10%,部分因为担忧其高速增长时期已经结束且旗下移动设备不再受到热捧.其股价自去年9月创下的纪录高位已经挫跌近30%.

苹果此前两个季度同样未达到营收目标.财报将让人更加质疑其产品研发,以及如何吸引新的销售并维持增长轨道.

来自主要对手兼配件供应伙伴三星电子(005930.KS)的激烈竞争,以及有迹象显示发达经济体高端智能手机市场可能接近饱和,也令许多投资者感到焦虑.

"这样的财报还可以,但肯定带来几个疑问,"Cross Research分析师Shannon Cross表示,"毛利润率趋势看似不错,这是一个正面因素,现金流继续增长.但我认为投资者希望了解苹果对现金增长有何计划."

"其他问题还包括创新、接下来的产品规划以及库克对未来12至18个月的看法."

苹果周三称,其第一财季营收升至545亿美元,低于分析师平均预期的547.3亿美元.

该公司第一财季净利为130.7亿美元,或每股13.81美元,上年同期分别为130.6亿美元和13.87美元.(完)

(编译 李爽/王兴亚 审校 张涛/孙茉莉/程琳)

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