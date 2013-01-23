苹果第一季营收略逊预期 iPhone销售令人失望

路透旧金山1月23日 - 美国消费电子巨擘苹果(AAPL.O)周三公布的季度营收略逊市场预期,其旗舰产品iPhone销售未达市场预期值,拖累该股盘后重挫逾4%.

苹果的会计年度第一季的iPhone出货量为4,780万部,低于约5,000万部的分析师预估值.iPad销量为2,290万部,基本符合预期.

苹果公布首季营收增至545亿美元,根据汤森路透I/B/E/S,这低于分析师预估均值的547.3亿美元.

首季该公司净利为130.7亿美元,稀释后每股盈利为13.81美元,上年同期分别为130.6亿美元和13.87美元.

苹果预计第二季营收介乎410-430亿美元,根据汤森路透I/B/E/S,市场预计苹果第二季EPS为11.67美元,营收为453.8亿美元.苹果预计第二季毛利率介乎37.5-38.5%(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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