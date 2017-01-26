苹果在中国起诉高通滥用市场地位 索赔10亿元人民币

路透华盛顿1月25日 - 北京知识产权法院周三发布声明称，近日该法院受理苹果(AAPL.O)起诉高通(QCOM.O)滥用市场支配地位及标准必要专利实施许可条件纠纷两案。

在滥用市场支配地位纠纷案中，苹果索赔经济损失10亿元人民币(1.4532亿美元)。

高通是苹果和韩国三星电子(005930.KS)所需的“调制解调器(modem)”芯片的主要供应商，两家公司在高通最近一个财年235亿美元营收中合计占到40%。调制解调器芯片用于将手机连接到无线网络。

高通在一份电子邮件声明中表示，尚未看到苹果在中国提起的完整诉讼内容。但高通执行副总裁兼总法律顾问Don Rosenberg表示，在2015年中国做出一个监管裁决后，高通对苹果提供的条款与其他客户一样，高通将在中国法院为自己的商业模式辩护。

美国联邦贸易委员会(FTC)1月17日对高通提起诉讼，指高通利用作为特定手机芯片供应商的主导地位，强行对手机制造商实行“苛刻的”供应和授权条款。

苹果上周五向美国加州一地区法院提起诉讼，指控高通芯片收费过高，并扣留承诺支付苹果的约10亿美元专利费退款。

高通尚未回复置评请求。高通此前表示，将对FTC和苹果在美国提起的诉讼提出抗辩。(完)