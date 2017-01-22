苹果控告高通收取高价专利费 索赔10亿美元

路透1月20日 - 苹果(AAPL.O)周五对高通(QCOM.O)提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。

高通是苹果和三星电子(005930.KS)“调制解调器”芯片的主要供应商。两家公司在高通最近一个财年235亿美元营收中占到40%。

苹果向美国加州一地区法院提起诉讼，指控高通芯片收费过高，并扣留承诺支付苹果的约10亿美元专利费退款。苹果在诉状中称，高通扣留退款是由于苹果协助韩国反垄断机构--韩国公平交易委员(KFTC)会对高通的调查。

“此外，高通还试图强行要求苹果改变回应，向KFTC提供虚假信息，以换取高通发放对苹果的退费。苹果对此予以拒绝，”苹果称。

高通法律顾问Don Rosenberg称苹果的诉讼“没有依据”。

“苹果一直通过歪曲事实和隐瞒信息，在世界各国积极鼓励监管机构打击高通，就像KFTC最近的决定和FTC诉讼，”Rosenberg在声明中称。

受此消息影响，高通股价收低2.4%至62.88美元。

高通拥有包括标准必要专利(SEP)的芯片专利。苹果指控高通拒绝将技术授权给其他制造商，阻止他们生产芯片。

苹果还指控高通出售芯片的同时，要求苹果为相同的芯片支付另一笔授权费。

此外，苹果称，高通向网络运营商施压，要求不要出售或支持使用英特尔芯片的苹果产品。

KFTC在12月对高通罚款8.54亿美元，称高通的专利授权作法不公平。

2015年2月，高通向中国交付9.75亿美元罚款，欧盟也在2015年12月指控高通滥用市场地位来打击对手。

周二，美国联邦贸易委员会(FTC)就对高通提起诉讼，指高通利用作为特定手机芯片供应商的主导地位，强行对手机制造商实行“苛刻的”供应和授权条款。高通称将提起抗告。(完)