苹果9月当季业绩平淡 寄望假日销售季（更新版）

(新增关于中国市场的细节)

路透10月28日 -美国消费电子公司苹果(AAPL.O)9月当季尽管销售了3,380万部iPhone手机，但获利与利润率双双下降，而且大中华区营业收入仅增加6%。上月苹果刚刚在中国推出两款智能手机。

平淡的财报促使一些失望的投资者了结该股近期强劲上涨所带来的获利，周一盘后跌幅一度达到5%。

在苹果9月份预计营收和利润率均将处于其自己预估区间的高端之后，华尔街曾期望其季度营收会比较强劲。

苹果执行长库克(TimCook)预言假日销售季可能”确实非常棒”。这个季节对于苹果非常关键，其新款iPad将与亚马逊(AMZN.O)的KindleFire竞争，而新款iPhone将与三星电子(005930.KS)等厂商使用谷歌(GOOG.O)安卓(Android)系统的低价机型竞争。

消息人士曾表示，市场对于便宜100美元的iPhone5C的需求，落后于对高端机型5S的需求，令人担忧iPhone的市场地定及其能否与低价对手相抗衡。iPhone5C合约机在美国的起步价是99美元，未加锁型的非合约机售价是549美元。

尤其是，一些投资者担心苹果可能已经错过利用价格更实惠的机型，在中国市场重振雄风并反击三星的机会。在与三星以及华为和联想(0992.HK)等中国本土品牌的竞争中，苹果连连失利，但要重振业务增长，苹果需要提高在中国这个全球最大手机市场的占有率。

尽管从9月起开售iPhone5C和5S，但苹果来自中国、香港和台湾的季度营收仅仅增加6%至57亿美元。分析师指出，旧款iPhone5是在去年12月才开始在中国出售，意味着同比情况本来应该更乐观，因为上年同期的季度业绩更有代表性。

中港台三地营收较前季增长约24%，或约11亿美元，逊于2012年12月当季约14亿美元的增量。

“这提出一个问题，苹果在中国的生意到底有多好？”JMP Securities的分析师Alex Gauna。

“苹果是家状况很健康的公司，”他补充称。但“如果看看它过去几个季度的表现，就算加上财测，公司的成长性却不怎么样。”

苹果执行长库克在与分析师的电话会议上称，中国的业绩“很不错”，但他承认还有改善空间。

“我们显然想有更好的表现，”他说。

浏览苹果获利图表，请点选:(link.reuters.com/vyb34v)

**期待更多**

库克在同分析师的电话会议上并未阐述iPhone 5C的整体受欢迎状况，但称，价格更高的5S有着“非常大量的未完成订单”。

苹果周一表示，预计本季度营收在550-580亿美元。这超过华尔街预估的约556.5亿美元。

截止9月的第四季毛利率为37%，低于上年同期的40%，因来自三星电子等对手的竞争加剧。分析师之前平均预估为36.9%。

“我们本来会预计将有更高的毛利率，”Morningstar分析师BrianColello说，“价格更高的手机，以及市场对5S的明显青睐，我们都曾预计12月当季的毛利率会得到提振。”

自上个月苹果发布乐观预估以来，股价已上涨了17%。苹果股价周一一度下跌5%，而后反弹，因为库克称公司将继续研究其资本回报计划。投资者近期要求分享更多公司现金。

盘后苹果下跌1.2%，报约523.43美元。

在假日季之后，一些投资者仍然期望苹果能够再度创造出革命性的产品，恢复其前些年的亮丽成长情景。

竞争压力越来越大。StrategyAnalytics周一估计，苹果在日历年第三季度的市场份额从第二季度的15.6%下滑到了13.4%，而三星则以35.2%的份额遥遥领先。

随着成长势头减弱，有些股东更加渴望苹果回馈更多的现金。9月当季结束时，苹果拥有1,468亿美元的现金，外加其它短期与长期有价证券。

美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)持有470万股苹果股票，要求苹果回购1,500亿美元的自家股票。

库克对分析师表示，苹果将继续向股东征求对其资本回报计划的意见，如果有所调整，将在明年上半年宣布。

苹果表示，上个会计季度销售了3,380万部iPhone，基本符合分析师预期的3,300-3,600万部。

当季还销售了1,410万部iPad，稍高于上年同期的1,400万部。同时苹果Mac电脑销量为460万台，低于上年同期的490万台。

总体营收为375亿美元，高于汤森路透I/B/E/S所调查的分析师平均预估的368亿美元。

每股盈余(EPS)为8.26美元，亦高于分析师平均预估的7.94美元。(完)

(编译 张涛；审校 戴素萍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。