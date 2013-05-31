日圆贬值促使苹果等外资品牌在日本提价

路透东京5月31日 - 苹果(AAPL.O)周五提高了在日本市场的iPad和iPod价格，此前一些外资企业也因日圆贬值而提价。

去年11月中旬以来，日圆兑美元累计下跌了逾20%。

日本当地苹果零售店的iPad价格最高上涨幅度为13,000日圆（130美元）。店员称，64G iPad售价今日已经提高到69,800日圆，128G iPad售价提高到79,800日圆。

iPod提价幅度最高达6,000日圆，iPad Mini提价幅度最高达8,000日圆。

电信运营商软银(9984.T)和KDDI(9433.T)也销售iPhone和iPad，均表示尚未决定是否提价。

蒂芙尼(TIF.N)第一季度以日圆计价的日本市场销售额大涨了20%，但近期亦决定提价。

受日圆贬值影响，德国美诺最近也提高了部分产品的售价，比如洗碗机。大众汽车(VOWG_p.DE)本月将14款车的建议售价平均提高了1.5%。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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