苹果与美国州当局等就电子书定价操纵案达成庭外和解

路透6月17日 - 周一，苹果(AAPL.O)公司与美国州当局和其他原告就操纵电子书价格的集体诉讼案达成庭外和解。此举有效地避免了一场索赔额超过8亿美元的审判。

美国曼哈顿区法院法官Denise Cote判决，要求各方30日内提交待批和解文件。

和解条款尚未披露，还需得到法院批准。

美国司法部2012年4月起诉苹果和五家出版商，指控它们非法合谋调高电子书价格。

自此以后，美国33个州及属地当局分别代表其消费者起诉苹果，而其他州及属地的个人消费者也发起了集体诉讼。

这些原告为电子书客户要求多达8.4亿美元的损害赔偿。7月14日的审判中将提出赔偿额的具体数额。

涉案出版商此前同意支付超过1.66亿美元和解相关反垄断指控。这些出版商包括Hachette Book Group、HarperCollins Publishers、Penguin Group (USA)、麦克米伦(MacMillan)和Simon & Schuster。

去年7月，一家联邦法院裁定苹果与五家出版商合谋调高电子书价格。此前，司法部提起一项诉讼，进行了单独的非陪审团审判。

法官Cote指出，苹果参与了操纵定价的合谋，以对抗在线零售商亚马逊 AMZN.O 在电子书市场的主导地位。

苹果正对该裁决进行申诉，周一的和解也将视申诉结果而定。(完)

(编译 朱晓军；审校 石冠兰)

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