苹果iPhone5需求疲软 削减配件订单--日经

资料图片：2012年12月14日，在上海浦东金融区的苹果专卖店，一个有关iPhone 5上市的告示牌静静地立在空无一人的入口处。 REUTERS/Carlos Barria

路透1月14日 - 美国消费电子公司苹果(AAPL.O)股价在近一年以来首次跌破500美元,此前报导称该公司削减面板及其他零件订单,说明愈发激烈的竞争令最新款iPhone需求下降.

日本经济新闻周一报导称,全球最大的科技企业--苹果在约一个月前开始大幅削减液晶面板的采购,受影响的供应商包括Japan Display Inc和夏普(6753.T)等.

随后华尔街日报亦对此进行了报导.三星电子(005930.KS)等苹果的竞争对手继续在全球各地扩大市场份额.

苹果股价跌逾4%,至日低498.51美元,为2012年2月16日以来首次,随后在盘中回升至略高于500美元,最终收低3.57%报501.75美元.该消息亦打击Cirrus Logic Inc (CRUS.O)等供应商,该公司股价下跌9.37%.

一些分析师则认为,苹果及其生产伙伴此前曾遭遇质量问题,可能因此缩短了生产时间.

"我们跟知晓情况的供应链消息人士了解到的原因则截然不同:iPhone和iPad的生产增幅放慢(反映出一些质量管理方面的问题),且生产线不足,"Longbow Research的Joane Feeney表示.

"苹果并没有订购更多配件,也没有进一步增加库存,而是通知供应商暂停供货,直到公司扩大生产线为止.公司计划在本季度结束时完成生产线的扩充."

根据一些人的估算,对美国零售商来讲,去年的假日季可能是2008年金融危机以来最糟糕的假日季,销量增幅远低于预期.其它数据则对假日季需求给出了一个更为混淆的图景.

未能即刻联系到苹果进行置评.周一夏普也未能立即就此事发表评论,因为当日是日本公共假日,而台湾的部件供应商也拒绝评论.

**缩减订单**

日经援引知情人士报导称,苹果已经要求Japan Display、夏普及韩国LG显示器(034220.KS)在1-3月减少大约一半的供货;本季的订单计划原为6,500万块左右.

报导称,Japan Display位于日本西南部的工厂预料初步将比去年10-12月减少产量至多80%.夏普专为iPhone 5生产面板的工厂在1-2月将减产约40%.

消息若得到证实,此举将与分析师的看法相吻合.分析师称,去年9月发布的iPhone 5销售并不像预期那般强劲.

苹果的市场份额正在逐步被韩国三星,以及中国华为HWT.UL和中兴(000063.SZ)等规模较小但成长迅速的竞争对手所蚕食.

三星在2012年超越苹果成为全球最大智能手机厂商,部分得益于Galaxy Note II的热销,以及拥有涵盖从低端到高端的更多机型.苹果去年仅推出了一款新型智能手机.

Jefferies分析师Peter Misek在12月14日调降对1-3月季度iPhone的出货量预估,指因苹果公司为平衡过多的库存,已经开始减少对供应商的订单.

路透去年9月曾援引知情消息人士报导,苹果亦减少对三星记忆体晶片(存储器芯片)的订单,这些晶片均用于新iPhone.三星既是苹果的主要供应商,也是竞争对手.

苹果持续减少对三星的订单,是为了使记忆体晶片供应渠道更加多样化.

三星周一表示,其旗舰产品Galaxy S智能手机全球销量自2010年5月发布首款机型以来已经超过1亿部.去年5月推出的Galaxy S3在七个月的时间里售出超过4,000万部.

三星预计将在未来几个月内发布Galaxy S IV,该款机型可能采用防摔全高清屏幕,分辨率高达每英寸440像素,并装载更强大的处理器.

研究机构Strategy Analytics称,三星智能手机销量今年预计将增长超过33%,拉大领先苹果的距离.该机构预测,三星2013年将售出2.9亿部智能手机,而iPhone销量料为1.8亿部.

韩国券商Kiwoom Securities分析师Kim Sung-in预计,三星今年的智能手机出货量料为3.2亿部,平板电脑销量则有望倍增至3,200万部.(完)

(编译 王丽鑫/王兴亚/梁睿雪/白云; 审校 张涛/张荻/程琳)

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