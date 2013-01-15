苹果iPhone5需求疲软 削减配件订单--日经

焦点：美国远期原油期货成交量激增，受亚洲需求和对冲操作带动
路透纽约4月6日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)周四称，2016年美国原油期货成交量和未平仓合约激增，特别是来自亚洲的买家和锁定产量的页岩油公司均表现出对远期合约的青睐。
路透1月14日 - 美国消费电子公司苹果(AAPL.O)股价在近一年以来首次跌破500美元,此前报导称该公司削减面板及其他零件订单,说明愈发激烈的竞争令最新款iPhone需求下降.
日本经济新闻周一报导称,全球最大的科技企业--苹果在约一个月前开始大幅削减液晶面板的采购,受影响的供应商包括Japan Display Inc和夏普(6753.T)等.
随后华尔街日报亦对此进行了报导.三星电子(005930.KS)等苹果的竞争对手继续在全球各地扩大市场份额.
苹果股价跌逾4%,至日低498.51美元,为2012年2月16日以来首次,随后在盘中回升至略高于500美元,最终收低3.57%报501.75美元.该消息亦打击Cirrus Logic Inc (CRUS.O)等供应商,该公司股价下跌9.37%.
一些分析师则认为,苹果及其生产伙伴此前曾遭遇质量问题,可能因此缩短了生产时间.
"我们跟知晓情况的供应链消息人士了解到的原因则截然不同:iPhone和iPad的生产增幅放慢(反映出一些质量管理方面的问题),且生产线不足,"Longbow Research的Joane Feeney表示.
"苹果并没有订购更多配件,也没有进一步增加库存,而是通知供应商暂停供货,直到公司扩大生产线为止.公司计划在本季度结束时完成生产线的扩充."
根据一些人的估算,对美国零售商来讲,去年的假日季可能是2008年金融危机以来最糟糕的假日季,销量增幅远低于预期.其它数据则对假日季需求给出了一个更为混淆的图景.
未能即刻联系到苹果进行置评.周一夏普也未能立即就此事发表评论,因为当日是日本公共假日,而台湾的部件供应商也拒绝评论.
**缩减订单**
日经援引知情人士报导称,苹果已经要求Japan Display、夏普及韩国LG显示器(034220.KS)在1-3月减少大约一半的供货;本季的订单计划原为6,500万块左右.
报导称,Japan Display位于日本西南部的工厂预料初步将比去年10-12月减少产量至多80%.夏普专为iPhone 5生产面板的工厂在1-2月将减产约40%.
消息若得到证实,此举将与分析师的看法相吻合.分析师称,去年9月发布的iPhone 5销售并不像预期那般强劲.
苹果的市场份额正在逐步被韩国三星,以及中国华为HWT.UL和中兴(000063.SZ)等规模较小但成长迅速的竞争对手所蚕食.
三星在2012年超越苹果成为全球最大智能手机厂商,部分得益于Galaxy Note II的热销,以及拥有涵盖从低端到高端的更多机型.苹果去年仅推出了一款新型智能手机.
Jefferies分析师Peter Misek在12月14日调降对1-3月季度iPhone的出货量预估,指因苹果公司为平衡过多的库存,已经开始减少对供应商的订单.
路透去年9月曾援引知情消息人士报导,苹果亦减少对三星记忆体晶片(存储器芯片)的订单,这些晶片均用于新iPhone.三星既是苹果的主要供应商,也是竞争对手.
苹果持续减少对三星的订单,是为了使记忆体晶片供应渠道更加多样化.
三星周一表示,其旗舰产品Galaxy S智能手机全球销量自2010年5月发布首款机型以来已经超过1亿部.去年5月推出的Galaxy S3在七个月的时间里售出超过4,000万部.
三星预计将在未来几个月内发布Galaxy S IV,该款机型可能采用防摔全高清屏幕,分辨率高达每英寸440像素,并装载更强大的处理器.
研究机构Strategy Analytics称,三星智能手机销量今年预计将增长超过33%,拉大领先苹果的距离.该机构预测,三星2013年将售出2.9亿部智能手机,而iPhone销量料为1.8亿部.
韩国券商Kiwoom Securities分析师Kim Sung-in预计,三星今年的智能手机出货量料为3.2亿部,平板电脑销量则有望倍增至3,200万部.(完)
(编译 王丽鑫/王兴亚/梁睿雪/白云; 审校 张涛/张荻/程琳)
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