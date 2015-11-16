苹果将在其新加坡运营中全部使用可再生能源

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透11月15日（记者 Valerie Volcovici/Julia Love） - 苹果周日宣布，已经与太阳能公司Sunseap Group达成协议，其新加坡运营将全部使用可再生能源。
从1月开始，Sunseap将为苹果提供100%的可再生电力，来自该公司在新加坡超过800栋建筑楼顶的太阳能系统。
这将让苹果成为新加坡首个完全使用可再生能源的企业，是苹果在其全球设施和运营中100%使用清洁能源努力的重大进步。
苹果负责环境、政策和社会倡议的副总裁Lisa Jackson表示，合作将让Sunseap获得完成该太阳能项目的融资。
Jackson在接受路透采访时称，该项目是“城市绿化”的样板，在我们完成自己的可再生能源目标的同时，新加坡人也能获得能源。
苹果还宣布，将在新加坡开设第一家苹果专卖店，该店将使用该项目的能源。(完)
编译：李富强 发稿：程芳
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”