苹果业绩罕见逊於预期 新iPhone发布预期抑制销量

* 苹果业绩和财测均低於华尔街目标

* iPhone销售不及预期拖累业绩

* 股价下跌5%

路透旧金山7月24日电---美国消费电子巨擘--苹果(AAPL.O)周二公布的第三财季业绩低於华尔街预期,因全球经济增长滑坡,且消费者在新款iPhone料于秋季发布之前推迟购买,对股价构成打压.

这是该公司不到一年时间里公布的第二份逊於预期的季度财报,此後股价跌逾5%.

第三财季苹果销售了2,600万部iPhone手机,而分析师此前预计为2,800万至2,900万部,这个预期甚至已经考虑到iPhone 5发售前买家暂停购买的因素.

公司股价尾盘曾跌至570.81美元,收盘报600.92.

业绩不佳显示出,苹果品牌对困扰同业的经济和产品周期的韧性也有所降低.

苹果将业绩低於预期归咎於西欧市场消费低迷,且有消费者在等待预计於9月或10月推出的新版iPhone手机.

公司会计年度第三季iPad平板电脑销量达1,700万部,高过预期.

苹果预计9月当季每股盈余(EPS)约为7.65美元,营收为340亿美元.汤森路透I/B/E/S数据显示,市场预计苹果第四季EPS为10.23美元,营收为380.3亿美元.苹果的财测一向趋於保守.

Wedgewood Partners投资长David Rolfe称,"这与市场预期有很大差距.下季度财测非常低.我非常想知道这是因产品转换还是因经济波动引发的."

"iPhone和iPad之间的比重关系是关键.iPhone手机的利润率较高.iPhone销量低於预估,而且差距很大,这对利润是严重的打击."

苹果对下一代iPhone有很高的期望,iPhone手机占其营收的一半以上,并帮助提振公司的整体利润率.

苹果公布,会计年度第三季营收升至350亿美元,远低於分析师平均预计的372.2亿美元.

此外,苹果市场份额受到韩国三星电子(005930.KS)以及其他使用谷歌(GOOG.O)Android操作系统的手机制造商的侵蚀.三星电子目前是全球最大的智能手机制造商.

BGC Partners分析师Colin Gillis称,"苹果其实就是iPhone公司.iPad还不足以超越预期.iPhone 5已经被大肆炒作,所以超越预期真的很难."

**逊於预估**

公司高层承认,由於存在关於iPhone 5的"传闻及揣测",消费者暂时不出手购买.有消息称,iPhone 5的屏幕将更薄且更大.他们把业绩不佳的部分原因归结于德国和法国等欧洲国家的买需不旺,同时排除了中国经济放缓所带来的影响.

"欧洲经济表现不佳.我们认为这影响到了我们的业绩,"苹果财务长Peter Oppenheimer表示.

对苹果将推出新款iPhone的预期,可能会给竞争对手带来严峻挑战.

因为投资者仍记得去年对新款iPhone的热烈讨论导致苹果季度财报多年来首次逊於预期,所以几乎所有的投资者都已预计到第三季财报会不佳.欧洲和中国的经济放缓亦令许多投资者感到紧张.

"我们预计,许多消费者可能会延缓手机的更新换代及购买,直到iPhone 5推出."Capital Advisors Growth Fund的联席经理人Channing Smith表示,"去年围绕iPhone 4S就有过类似的趋势."

苹果会计年度第三季的净利为88亿美元,EPS为9.32美元,上年同期分别为73亿美元与7.79美元.

EPS不及华尔街原先预计的10.37美元.苹果股价盘後降至570.81美元.

"苹果备受关注,若不能大获成功,便会遭到市场的惩罚,"CCS Insight分析师John Jackson称,"如果说对推出新款iPhone的猜测有正面影响,那就是带来了潜在需求."

苹果在日本以外的亚太地区营收较前季萎缩22%,幅度远高於美国和欧洲地区的下降3%-6%.

第三季毛利率为42.8%,亦低於预计的43.68%.苹果囤积的现金及持有的其他证券目前达到1,172亿美元.(完)

--编译 王翔琼/张荻/兰秀娟;审校 程琳/徐文焰

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