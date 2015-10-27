iPhone销售大增带动苹果季度营收及获利胜预期 股价盘后大涨

路透10月27日 - 美国消费电子巨擘苹果(AAPL.O)周二公布的会计年度第四季营收和盈利均胜预期，因iPhone销售跳升36%，受上月推出的6s和6s Plus新款iPhone带动。

按市值计算全球最大的上市公司－苹果公布，在会计年度第四季销售约4,805万部iPhone。根据财富杂志所作的调查，分析师预估均值为销售4,872万部iPhone。

苹果在截至9月26日的会计年度第四季净利增至111.2亿美元，或每股盈利1.96美元，上年同期分别为84.7亿美元或每股盈利1.42美元。

第四季净销售由上年同期的421.2亿美元增长约22%，至515亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期苹果第四季每股收益为1.88美元，营收为511.1亿美元。

苹果预计首季营收在755-775亿美元之间，根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期苹果首季营收为771.7亿美元。

苹果公布业绩后，股价盘后大涨2.6%。

**中国市场没有任何放缓的迹象**

苹果财务长在发布业绩后接受路透电话访问时称，在会计年度第四季，中国市场没有任何放缓的迹象。

苹果期内在中国的销售几乎翻倍，至125.2亿美元，约占总营收的四分之一。

苹果在9月底发布新款iPhone后首个周末的销售创新高，因首次纳入中国市场销售情况。

许多分析师相信中国势将取代美国，成为苹果最大市场。(完)