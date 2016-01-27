苹果预估营收逾十年来首次下滑 高成长可能结束（更新版）

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路透旧金山1月26日 - 美国消费电子巨擘苹果(AAPL.O)预估营收将出现13年来首见的下滑，并公布史上最低的iPhone出货增幅，因关键的中国市场出现转弱迹象。各种迹象暗示这家高科技业者的爆炸性增长时代可能行将结束。

苹果股价今年以来已经下跌5%，盘后交易中呈现上下起伏，在分析师电话会议进行时，盘后股价下跌0.7%。

“看到该公司营收比下修后的数字还糟，而且iPhone出货成长也放缓，这令人感到失望，他们需要一个能够让人们感到兴奋的产品，”TD Ameritrade首席策略师J.J. Kinahan表示。“若没有提振销售的周密计划，或推出一项新产品，股价将持续面临压力。”

苹果周二公布，在截至12月26日的会计连度第一季销售7,480万部iPhone，这是iPhone 6S和6S Plus上市以来首个完整的销售季度。出货量仅增加0.4%，为2007年推出iPhone以来最低增幅。

苹果执行长库克(Tim Cook)在分析师电话会议上表示，当前第二季的iPhone销售料较上年同期下滑。

苹果首席财务官梅斯特里(Luca Maestri)在接受路透专访时表示，尽管第一季大中华地区营收增加14%，但苹果开始看到经济的转变，特别是在香港。

“随着进入3月当季，经济疲弱迹象越来越明显，”梅斯特里称，“开始看到一些以前未见过的现象。”

苹果预计第二财季营收为500-530亿美元，低于分析师平均预估的556亿美元。上年同期苹果营收为580亿美元。

苹果对3月当季的财测暗示，该季iPhone销量将介于4,500-5,000万部，FBR Capital Markets & Co分析师Daniel Ives称，这将是iPhone上市以来首次销量下滑。

上年同期的iPhone销量为6,120万部。

该公司公布大中华地区营收为183.7亿美元，占总营收的24.2%。该地区第四财季营收增长了近一倍。

根据研究公司FactSet StreetAccount，苹果的iPhone出货量不及分析师预估的7,550万部。

苹果公布每股盈余(EPS)为3.28美元，优于汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估的3.23美元，营收增长1.7%至758.7亿美元，均创下纪录。分析师预估营收为765.4亿美元。

FBR的Ives表示，苹果整体表现“略优于人们担忧的情形”。

根据数据公司Statista，iPhone在关键假日购物季的出货量增幅创2013年第二财季以来最低，当时出货量增长6.8%。

梅斯特里将营收乏善可陈归因于强势美元导致的汇率不利因素，他称这令公司营收减少了约50亿美元。

苹果营收、获利及股价表现图表：tmsnrt.rs/1RzWwwX

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