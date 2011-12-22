苹果明年首季iPhone发货量料达3030万部

10月14日在弗吉尼亚一家苹果商店拍到的iPhone 4s手机。 REUTERS/Jason Reed

路透12月21日电---投资银行Susquehanna将苹果(AAPL.O)目标股价和iPhone发货量预测双双上调，认为苹果正在加速生产智能手机，泰国洪水造成的供应吃紧状况也得到解决。

Susquehanna向客户发布报告称，"这一修正预测是基於正面的销售流通数据，还结合了近期的供应链检查情况。检查显示早前的配件供应吃紧问题已经基本解决，苹果第四季度和明年第一季度的生产计划也已提高。"

该投行将苹果iPhone在明年第一季度的发货量预测上调至3030万部，早前预测为2710万部。

"iPhone需求似乎依然旺盛，网上订购iPhone 4S的发货时间依然长达一至两周，零售店的存货通常也被抢购一空。"

Susquehanna称，iPad平板电脑节假日销售强劲，加上iPhone 5和iPad 3等新产品会陆续上市，这些都会成为苹果股价的重大利好。

该投行重申对苹果股票的评级为"正面"，并将其目标价从535美元上调至545美元。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。