苹果季度iPhone销售增幅大于预期 但当季营收预估不及预期

路透1月31日 - 美国消费电子巨擘苹果(AAPL.O)周二公布的假日季度iPhone销量增幅大于预期，但对当季的营收预估低于市场预期，因消费者预期苹果会推出iPhone十周年纪念版，所以暂时不升级手机。

公布业绩后，苹果盘后大涨2.5%。

苹果公布，在截至12月31日的会计年度第一季，苹果销售iPhone手机7,829万部，高于上年同期的7,478万部，这是一年来首次iPhone销售出现季度增长。

根据研究公司FactSet StreetAccount，分析师原先对第一季iPhone销量的预估为7,742万部。

包括应用商店、Apple Pay和iCloud在内的苹果服务业务营收录得18.4%的增幅，受助于精灵宝可梦GO和超级玛丽奥跑酷等游戏大热以及订阅营收上升。

苹果预计，当季营收介乎515-535亿美元，根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期当季营收为537.9亿美元。

公司业绩期内净利降至178.9亿美元，或每股盈利3.36美元，上年同期分别为183.6亿美元或3.28美元，根据汤森路透I/B/E/S，分析师对每股盈利的预估均值为3.21美元。

期内营收增加3.3%，至783.5亿美元，分析师预估均值为772.5亿美元。大中华地区营收降至162.3亿美元，上年同期为183.7亿美元。(完)