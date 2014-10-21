《热点透视》苹果新品虽纷纷亮相，然iPhone仍风光无限

EIA库存周报：美国上周原油库存减少364.1万桶，预估为减少166.1万桶
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透纽约10月20日 - 苹果公司 的新新产品的光芒没能超过老产品。创新的口号喊了多年后，智能手表和支付技术终于在几个月前亮相。与此同时带动公司第四季营收高于预期的还是iPhone。苹果众产品成气候之前，仍然要靠这一记绝招。
绝不夸张的说，苹果依赖着iPhone。iPhone不仅卖的最好，利润率也高，远超iPad。iPhone销量上去，利润率也跟着上升。这款于2007年诞生产品为截至9月27日的三个月420亿美元营收贡献了56%。其毛利率提高至38%。
由于消费者抢购最新款，加快了手机更新换代速度，苹果卖出了3,900万部iPhone。苹果营收增长12%，而iPhone的增幅则为21%。
不仅如此，未来几季的表现应比很多人现在预期的更好。苹果估计，如果生产能跟得上，第四季的销量会更大。公司将大量投资，供应商也将加快生产，以赶上重要的假日季。
果粉和投资者期待的不是仅对已有产品进行升级，而是苹果的下一重头产品。库克拉开新产品序幕。Apple Pay承诺要改变消费方式。苹果手表也要在发展中的穿戴式设备市场与对手展开竞争。不止这些，苹果把4%的营收用作研发经费，上次达到这一比例是在2006年，当时的营收比现在少得多。
不过目前iPhone应足以支撑公司，一直到苹果形成新的力量。(完) (编译 王丽鑫；审校 王洋)
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM