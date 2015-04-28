《热点透视》苹果加快向股东返还现金，但仍赶不上中国业务增长

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Cyran;编译 许娜

路透纽约4月27日 - 苹果 向股东返还现金的速度怎么也赶不上业绩增长。这家市值7,600亿美元的企业将股票回购规模扩大了500亿美元，同时增加了派息规模，使2012年至2017年期间返还给股东的现金总额高达2,000亿美元。

但截至3月当季，苹果大中华区营收增长了71%，超越欧洲成为公司第二大市场。执行长库克(Tim Cook)可能因为返还现金速度过慢而遭受更多抨击。

虽然市场注意力大部分集中在Apple Watch身上，但苹果的财富仍然主要依靠iPhone。这个极其成功的产品在苹果总营收中约占70%，获利占比甚至更高。iPhone当季销量较上年同期增长40%，支持公司整体营收录得27%的增幅。iPhone在全球各地从竞争对手手中夺取市场份额，在亚洲和新兴市场的表现尤为突出，未受美元升值的影响。

iPhone的高盈利性帮助苹果营业利润率当季上升了1.5个百分点至31.5%。苹果当季还取得了引人瞩目的现金流。截至3月28日，苹果现金和投资总计达1,940亿美元--若全换成100美元面值的钞票，则将重达2,000吨左右。而与此同时，公司的长期债务仅有400亿美元。

因此，苹果扩大了股票回购和派息。投资者现在可能足够满意，但或许很快就会要求返还更多现金。毕竟，增加的股票回购规模只不过大约相当于苹果最近两个季度的自由现金流。

库克看好中国市场，以及iPhone对该国新兴中产阶级的吸引力。而且，苹果号称消费者对旗下手机的满意度接近100%。不过，倘若在中国市场真的一切都那么顺利，那么苹果返还现金的速度将远远跟不上业务成长，股东就会要求库克拿出更多现金。(完) (译文审校 张涛)