苹果会计年度第三季iPhone销量高于预期 股价盘后大涨近7%

路透7月26日 - 美国消费电子巨擘苹果(AAPL.O)周二公布的季度iPhone销量超过市场预估，且对当前季度的营收预估也超过许多分析师的目标，缓和了对苹果最重要产品需求遇阻的忧虑。

公布业绩后，苹果盘后急升近7%。

苹果公布，会计年度第三季苹果销售iPhone手机4,040万部，同比减少15%，但高于研究公司FactSet StreetAccount预估的4,002万部销量。

苹果称，在截至6月25日的会计年度第三季，营收下降14.6%，在上季营收下降后连续第二个季度下降。

苹果iPhone在中国的需求减弱，部分因中国经济前景不明朗。iPhone的销售在更成熟市场也放缓，因消费者倾向等更长时间才更新手机。

苹果首席财务官梅斯特里(Luca Maestri)表示，公司业绩表现超过他的预期，这一季度受严峻的汇率因素打压，且iPhone 6的销售和上年相比也较为逊色。

苹果减少渠道库存36亿美元，超过预估的20亿美元，梅斯特里称，这意味着销售比看上去更好。

梅斯特里在接受路透专访时表示，客户需求“比我们业绩里展现出的更好，比我们预想的还要好。”

公司在上季报告iPhone手机销量下滑16.3%，为2007年推出iPhone手机以来首次出现季度销量下滑。梅斯特里预计，在9月该季iPhone平均售价将上涨。

苹果公布第三季净利下滑27%，至78亿美元，营收为423.6亿美元，根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期苹果第三季营收为420.9亿美元。

苹果在大中华地区的季度营收下滑33.1%，上年同期为猛增112.4%，会计年度第二季为下滑近26%。

大中华地区一度被认为是苹果下一个增长引擎，投资人对中国市场出现问题的任何迹象都十分敏感。

“显而易见，中国经济出现一些放缓迹象，我们必须要捱过去。”梅斯特里表示，“我们非常了解中国市场，对中国市场的未来还是非常非常乐观的。”

苹果预计第四季营收在455-475亿美元之间，根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期苹果第四季营收为457.1亿美元。

截至周二收盘，苹果股价年初以来下滑了约8.2%，公布业绩后，苹果盘中大涨约7%，报103.10美元。(完)