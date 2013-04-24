美国个股：数家券商下调苹果目标股价，降幅最高达180美元

苹果称消费者可能要等到今年秋季或明年，才能看到新品推出，这点也让华尔街大失所望。

“我们原预期7月底到8月会发布iPhone 5S和中档的iPhone，”野村分析师在报告中写道。野村已将苹果目标股价从490美元下调至420美元。

瑞士信贷分析师将苹果目标股价调低了75美元，至600美元；并称等待营收和获利再次开始加速成长的投资人将需要耐心。