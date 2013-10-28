美国个股：苹果iPhones销售符合预期，预计节日销售强劲

路透10月28日 - 苹果 周一表示，上一季销售3,380部iPhone，和分析师预期的基本一致，且苹果展望节日季销售强劲。

全球市值最大的技术公司苹果称，预期在关键的10-12月期间，营收将为550-580亿美元。分析师预期为556.5亿美元。

苹果股价在周一盘后交易中小幅下跌，在Nasdaq常规交易时段收升0.7%。

苹果表示，在2013会计年度第四季卖出1,410万部平板电脑iPad，略高于上年同期的1,400万部；销售460万台Mac电脑，低于上年同期的490万台。

整体营收为375亿美元，优于汤森路透I/B/E/S所调查的分析师预估均值368亿美元。

苹果公布会计年度第四季每股盈利(EPS)为8.26美元，高于分析师预估均值7.94美元。