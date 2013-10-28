美国个股：苹果iPhones销售符合预期，预计节日销售强劲

金砖国家：3月30日股汇市收盘纵览
路透3月31日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月30日(周四)走势纵览。
路透10月28日 - 苹果 周一表示，上一季销售3,380部iPhone，和分析师预期的基本一致，且苹果展望节日季销售强劲。
全球市值最大的技术公司苹果称，预期在关键的10-12月期间，营收将为550-580亿美元。分析师预期为556.5亿美元。
苹果股价在周一盘后交易中小幅下跌，在Nasdaq常规交易时段收升0.7%。
苹果表示，在2013会计年度第四季卖出1,410万部平板电脑iPad，略高于上年同期的1,400万部；销售460万台Mac电脑，低于上年同期的490万台。
整体营收为375亿美元，优于汤森路透I/B/E/S所调查的分析师预估均值368亿美元。
苹果公布会计年度第四季每股盈利(EPS)为8.26美元，高于分析师预估均值7.94美元。
(编译 利棣儿；审校 张涛)
路透3月31日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月30日(周四)走势纵览。
路透纽约3月30日 - 路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，最新一周美国应税债券基金流入56亿美元，为连续第二周流入。
路透首尔3月31日 - 韩国周五公布的数据显示，2月工业生产较前月下滑3.4%，创2008年底来最大跌幅。 以下为2月工业生产、零售销售及投资详细数据，除特别注明外，较前月变动率经过季节调整。 2月 *1月 较上年同期 较前月 较上年同期 较前 月 工业生产 6.6 -3.4 制造业工厂出货 7.2 ~ 1.6 ~ 面向国内市场出货 9.2 ~ 0.0 ~ 面向出口市场出货 5.0 ~ 3.2 ~ 库存 -5.8 ~