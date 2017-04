市场唱好iPhone 6等新产品 分析师看好苹果获利更上层楼

(本文由路透中文网编译提供)

路透4月24日 - 分析师称,得益于iPhone在中国及新兴市场的强劲销售,在苹果 推出新一代iPhone及其他产品后,该公司的获利有望更上一层楼。

在苹果发布利好财报后,至少有15家券商将该公司股票目标价上调至700美元,上调幅度高达60美元。

RBC Capital Markets分析师Amit Daryanani在一篇名为《在提姆亲自动手前买入》(Buy before Tim does it himself)的报告中称,苹果扩大股票回购规模、派息提高以及将要推出的大屏iPhone 6和其他新品,都会推动苹果股价上涨。

苹果周三发布财报称,在截止3月29日的季度,iPhone销量达4,370万部,远远超过华尔街预期的3,800万部。当季大中华区的营收增长13%,日本市场的销售增长26%。

该公司同意2015年底前回购300亿美元股票,同时批准以罕见的7:1比例拆股,以便对更多分享其现金储备的呼吁作出回应,同时提高其股票对散户的吸引力。

许多关注苹果的人士笃定,在今年下半年,将会有一项新的成功产品从该公司位于加州库比蒂诺(Cupertino)的秘密实验室诞生,有可能就是可穿戴产品iWatch。该公司执行长库克已经承诺会在2014年推出新品。

“我们认为,iPhone 6在中国及全球其他市场会大获成功,iWatch则会为苹果开辟一个新的产品线。此外,我们还认为,(苹果)与中国移动的合作在下半年会升级,”Cantor Fitzgerald分析师在报告中称。(完)