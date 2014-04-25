市场唱好iPhone 6等新产品 分析师看好苹果获利更上层楼

金砖国家：4月28日股汇市收盘纵览
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透4月24日 - 分析师称，得益于iPhone在中国及新兴市场的强劲销售，在苹果 推出新一代iPhone及其他产品后，该公司的获利有望更上一层楼。
在苹果发布利好财报后，至少有15家券商将该公司股票目标价上调至700美元，上调幅度高达60美元。
RBC Capital Markets分析师Amit Daryanani在一篇名为《在提姆亲自动手前买入》（Buy before Tim does it himself）的报告中称，苹果扩大股票回购规模、派息提高以及将要推出的大屏iPhone 6和其他新品，都会推动苹果股价上涨。
苹果周三发布财报称，在截止3月29日的季度，iPhone销量达4,370万部，远远超过华尔街预期的3,800万部。当季大中华区的营收增长13%，日本市场的销售增长26%。
该公司同意2015年底前回购300亿美元股票，同时批准以罕见的7:1比例拆股，以便对更多分享其现金储备的呼吁作出回应，同时提高其股票对散户的吸引力。
许多关注苹果的人士笃定，在今年下半年，将会有一项新的成功产品从该公司位于加州库比蒂诺（Cupertino）的秘密实验室诞生，有可能就是可穿戴产品iWatch。该公司执行长库克已经承诺会在2014年推出新品。
“我们认为，iPhone 6在中国及全球其他市场会大获成功，iWatch则会为苹果开辟一个新的产品线。此外，我们还认为，（苹果）与中国移动的合作在下半年会升级，”Cantor Fitzgerald分析师在报告中称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.50 +0.07 +0.06 1738525 115.43 京东 35.07 -0.23 -0.65 4759964 35.3 新浪 76.81 -0.05 -0.07 1026256 76.86 搜狐 38.80 -0.43 -1.10 218342 39.23 网易 265.39 -0.30 -0.11 819561 265.69 百度 180.23 -7.63 -4.0
路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周 美元净多仓与前一周基本持平。 截至4月25日当周，美元净多仓总计152.9亿美元，略低于前一周的153.4亿美元。 过去一周美元未受拉抬，因美国总统特朗普的税改计划让投资者失望，令人担心实施情 况。过去两周美元指数跌1.5%，今年以来多数时候走势落后。 美元下周料将为焦点，因有一系列经济数据及事件即将出炉，包括美国联邦公开市场委 员会(FOMC)政策会议和周五的美国非农就业报告。 随着投资者进入忙碌的一周，分析师称美元走势仍然不稳。 “尽管周五上涨，但美国数据不佳，”BK Asset Management外汇策略常务董事Kathy L ien称。 “目前美国经济表现和市场对美联储收紧政策的预期不匹配。” 加元净空仓升至42,642口，为2016年2月初以来最高，因美国着手重新协商美加墨之间 的北美自由贸易协定(NAFTA)。 墨西哥披索净多仓升至1