版本:
中国
货币新闻 | 2013年 1月 24日 星期四 07:46 BJT

《美国个股焦点》苹果第一季营收及iPhone销售令人失望,盘后股价大跌

消息人士本月指出,苹果零部件的亚洲供应商削减产能是iPhone及iPad需求可能减弱的一个迹象,而该公司约半数营收来自iPhone.

苹果股价在盘后一度下跌超过10%,部分因为担忧其高速增长时期已经结束且旗下移动设备不再受到热捧.其股价自去年9月创下的纪录高位已经挫跌近30%.

苹果此前两个季度同样未达到营收目标.财报将让人更加质疑其产品研发,以及如何吸引新的销售并维持增长轨道.

来自主要对手兼配件供应伙伴三星电子 的激烈竞争,以及有迹象显示发达经济体高端智能手机市场可能接近饱和,也令许多投资者感到焦虑.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐