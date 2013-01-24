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货币新闻 | 2013年 1月 24日 星期四 08:00 BJT

《美国个股焦点》苹果第一季营收及iPhone销售令人失望,盘后股价大跌

"这样的财报还可以,但肯定带来几个疑问,"Cross Research分析师Shannon Cross表示,"毛利润率趋势看似不错,这是一个正面因素,现金流继续增长.但我认为投资者希望了解苹果对现金增长有何计划."

"其他问题还包括创新、接下来的产品规划以及库克对未来12至18个月的看法."

苹果周三称,其第一财季营收升至545亿美元,低于分析师平均预期的547.3亿美元.

该公司第一财季净利为130.7亿美元,或每股13.81美元,上年同期分别为130.6亿美元和13.87美元.(完) (编译 李爽/王兴亚 审校 张涛/孙茉莉/程琳)
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