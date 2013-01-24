《美国个股焦点》苹果第一季营收及iPhone销售令人失望,盘后股价大跌

"这样的财报还可以,但肯定带来几个疑问,"Cross Research分析师Shannon Cross表示,"毛利润率趋势看似不错,这是一个正面因素,现金流继续增长.但我认为投资者希望了解苹果对现金增长有何计划."

"其他问题还包括创新、接下来的产品规划以及库克对未来12至18个月的看法."

苹果周三称,其第一财季营收升至545亿美元,低于分析师平均预期的547.3亿美元.