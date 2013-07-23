《美股业绩焦点》iPhone销售强劲支撑苹果第三季业绩，盘后股价大涨

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
自从去年秋季发布iPad mini以来，苹果公司还尚未更新其主要产品。
苹果预计第四季营收在340亿至370亿美元之间，略低于市场的平均估值370.4亿美元。
该公司预计第四季毛利率为36-37%。第三季毛利率为36.9%，大幅低于去年同期的42.8%，因为苹果在出售新款iPhone 5时也卖出了更多价格较低的老款iPhone。
“因为那不是新产品，所以能够卖出这么多，相当了不起，”Destination Wealth的执行长Michael Yoshikami表示，“这确实对他们很关键；他们必须推出新产品。”Destination Wealth持有苹果股票。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。