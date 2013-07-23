《美股业绩焦点》iPhone销售强劲支撑苹果第三季业绩，盘后股价大涨

自从去年秋季发布iPad mini以来，苹果公司还尚未更新其主要产品。

苹果预计第四季营收在340亿至370亿美元之间，略低于市场的平均估值370.4亿美元。

该公司预计第四季毛利率为36-37%。第三季毛利率为36.9%，大幅低于去年同期的42.8%，因为苹果在出售新款iPhone 5时也卖出了更多价格较低的老款iPhone。

“因为那不是新产品，所以能够卖出这么多，相当了不起，”Destination Wealth的执行长Michael Yoshikami表示，“这确实对他们很关键；他们必须推出新产品。”Destination Wealth持有苹果股票。(完)