美股业绩：苹果季度营收增幅不及市场预期

路透旧金山7月22日 - 苹果 周二公布季度营收增长6%，不及市场预期。该季在竞争愈发激烈的智能电话市场中共销售3,520万部iPhone。

苹果公布，截至6月底的会计年度第三季营收为374亿美元，低于分析师预估的约380亿美元。

期内毛利率优于预期，为39.4%，上年同期为36.9%，主要是因产品成本降低以及Mac电脑销售强劲。

但iPad销售为1,330万部，低于分析师预估的超过1,400万部，来自安卓系统平板电脑的竞争压力越来越重。

公布业绩后，苹果股价在盘后持稳，报94.72美元。

然而，苹果是否能够再次推出革命性的新产品，依然是投资者和矽谷高管心中的主要疑问。

许多投资人预计苹果将在可穿戴设备市场上大显身手，主打产品是智能手表iWatch。分析师还预计今年秋季，苹果将推出两款智能电话，包括5.5英寸iPhone杀入大屏幕手机市场。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)