《焦点》苹果季度营收增幅低于市场预期，尽管中国业务营收大增28%

企业并购：黑石管理的基金以约20亿美元收购天然气管道公司EagleClaw
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。
但苹果公布，在智能手机市场竞争日益激烈的情况下，iPhone销量仍较上年同期增长13%，至3,520万部。
不过，iPad销量为1,330万台，略低于分析师预期的逾1,400万台。来自安卓系统(Android)平板电脑的竞争压力越来越重。
该公司公布，6月截止的第三财季营收为374亿美元，低于华尔街预期的约380亿美元。
毛利率优于预期，为39.4%，上年同期为36.9%，主要是因产品成本降低以及Mac电脑销售强劲。
苹果股价盘后时段下跌0.8%，至94美元。
苹果净利跳增12.2%至77.5亿美元，或每股盈余(EPS)1.28美元，高于分析师预估的1.23美元，EPS增幅亦为七个季度以来最高。(完) (编译 杜明霞/郑茵/许娜；审校 孙茉莉/张涛)
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。
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