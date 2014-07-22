《焦点》苹果季度营收增幅低于市场预期，尽管中国业务营收大增28%

但苹果公布，在智能手机市场竞争日益激烈的情况下，iPhone销量仍较上年同期增长13%，至3,520万部。

不过，iPad销量为1,330万台，略低于分析师预期的逾1,400万台。来自安卓系统(Android)平板电脑的竞争压力越来越重。

该公司公布，6月截止的第三财季营收为374亿美元，低于华尔街预期的约380亿美元。

毛利率优于预期，为39.4%，上年同期为36.9%，主要是因产品成本降低以及Mac电脑销售强劲。

苹果股价盘后时段下跌0.8%，至94美元。