苹果在华销售或降温 寻求拓展印度市场

路透旧金山1月26日 （记者 Julia Love） - 随着中国市场火热的销售出现降温迹象，苹果(AAPL.O)高管们正寻求拓展印度市场。

苹果在电话会议上预估营收将出现13年来首见的下滑，并公布史上最低的iPhone出货增幅。但会上印度市场却成为罕见的亮点。

苹果首席财务官梅斯特里（Luca Maestri）在会议上称，iPhone在印度的销售同比攀升76%。

苹果CEO库克暗示称，苹果将在印度迎来更多增长，并指出印度人口的中值年龄仅为27岁。

“我觉得那里的人口统计数据对于一个消费品牌以及很想拥有最佳产品的人来说极为有利，”库克说道。“我们在印度的投入日益加大。”

苹果正在应对第二大市场--中国的经济减速，印度市场的增长具备诱人前景。梅斯特里接受路透采访时表示，尽管第一季大中华地区营收增加14%，但苹果开始看到经济形势的转变，特别是在香港。

市场研究公司Counterpoint Technology Market Research分析师Neil Shah称，印度市场无法立即抵消苹果在中国市场的逆风。Shah称，苹果2015年每季度在印度的智能手机平均出货量仅约45万台，而中国市场为逾1,500万台。

更重要地是，印度近70%的智能手机售价低于150美元，留给苹果手机的市场份额很小。Shah称，苹果在印度智能手机市场的份额不到2%。

但印度市场似乎正朝有利苹果的方向发展。Shah称，随着4G覆盖面扩大，印度消费者可能会更愿意购买智能手机。

印度年轻人已愿意花大价钱购买iPhone。与中国一样，苹果产品是印度消费者渴望获得的社会身份象征。

“对iPhone的喜爱度就在那里，”市场研究公司Kantar WorldpanelComTech美国业务负责人兼研究负责人Carolina Milanesi表示。

苹果目前在印度通过第三方经销商销售产品，其下一个任务是拓展分销渠道。一名印度官员本月早些时候对路透表示，苹果已向印度工业政策与促进部提出申请，希望在印度开设专卖店。（完）